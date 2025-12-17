Picassent reabre el puente Mas de Sabater con doble sentido de circulación

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, junto con la alcladesa de Picassent, Conxa García, ha visitado el nuevo puente Mas de Sabater sobre el barranco de Minyerola, en el término municipal de Picassent, con motivo de su puesta en servicio, y ha destacado que la actuación ejecutada “no solo ha permitido recuperar la movilidad rural, sino que también ha supuesto una mejora notable” al aumentar un 140 % su capacidad hidráulica.

Martínez Mus ha señalado que la reconstrucción de la infraestructura se ha proyectado en una estructura “resiliente y moderna, capaz de soportar futuras avenidas de agua además de mejorar el servicio a los vecinos de Picassent”. En concreto, se ha pasado de contar con tres pequeños vanos con una anchura de 10 metros a dos grandes con 20 metros cada uno.

Cabe recordar que durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024 el aumento del caudal del barranco de Picassent y de su afluente, el barranco de Minyerola, alcanzó una magnitud sin precedentes, lo que provocó desbordamientos, graves daños materiales y la pérdida de infraestructuras viarias y de suministros esenciales. Tanto la reconstrucción del puente Sabater como del puente Omet, también en el municipio, han contado con una inversión de la Generalitat de 4,3 millones de euros.

El antes y después: el puente arrasado trasla dana, y ahora reconstruido. / A.P.

El antiguo puente Mas de Sabater, construido en sillería y con una sección hidráulica muy limitada, fue completamente arrasado por la avenida con la desaparición total de pilas, arcos y tablero, además de erosiones en el cauce, importantes depósitos de arrastres sólidos y residuos en el entorno, así como una ampliación del cauce del barranco de Minyerola, lo que hacía inviable su recuperación en las condiciones originales. Pese a ello, parte de la sillería se ha recuperado en algunas zonas y junto a uno de los accesos se ha regenerado una pequeña zona de estancia que incorpora un sillar labrado del antiguo puente, como elemento de recuerdo de la infraestructura original.

Ante esta situación, Martínez Mus ha explicado que se ha diseñado y ejecutado un nuevo puente con un incremento del 140 % en su capacidad hidráulica “para estar mejor preparado para soportar episodios de lluvias intensas”. Asimismo, la actuación también ha supuesto una mejora sustancial de la seguridad vial. Así, el ancho útil de la calzada ha pasado de los 3,50 metros anteriores a 5,50 metros, lo que permite el doble sentido de la circulación, y se han instalado pretiles metálicos acordes a la normativa vigente, en sustitución de la antigua balaustrada de hormigón.

A la reapertura del puente también ha asistido la alcaldesa de Picassent, Conxa García, la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, Mª José Martínez Ruzafa, y la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo.

58 obras locales

Las dos actuaciones de Picassent se incluyen en el paquete de obras locales que asumió la Generalitat para ejecutar 58 obras de rehabilitación en más de una veintena de municipios afectados, con una inversión superior a los 50 millones de euros.

El vicepresidente ha destacado “la rapidez con la que estamos trabajando para llevar a cabo estas obras que son necesarias para que los municipios recuperen la normalidad”. Del total de las obras asumidas, 39 ya están finalizadas y está previsto que de aquí a enero de 2026 se complete una decena más de actuaciones.