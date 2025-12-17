El proyecto "Unidos/as por la Música" del IES Carles Salvador de Aldaia, reconocido por su impacto pedagógico y social

El proyecto educativo “Unidos/as por la Música”, desarrollado por el departamento de Música del IES Carles Salvador de Aldaia, ha sido distinguido con una mención en la primera edición de los Premis del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV), unos galardones que reconocen la dedicación, la calidad y el compromiso de la comunidad educativa valenciana.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en el Centre Cultural La Petxina de València, en el marco de una gala que destacó por su elevada participación y por poner en valor proyectos educativos con un fuerte impacto pedagógico y social. El reconocimiento fue entregado por Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, junto a Salvador Oliver, presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

“Unidos/as por la Música” es un proyecto con más de veinte años de trayectoria ininterrumpida, impulsado desde el departamento de Música del centro y coordinado por el profesorado Eugenio Henriques López y Carlos Jesús Raga García, que ha convertido la asignatura de Música en secundaria en un espacio vivo de aprendizaje práctico, inclusión y creación colectiva. Lejos de un enfoque teórico, el alumnado aprende música haciendo música, participando activamente en conjuntos instrumentales Orff, interpretación vocal y proyectos escénicos que culminan cada curso en conciertos de gran calidad artística.

"La práctica musical colectiva se sitúa en el centro del proceso educativo, favoreciendo el desarrollo de competencias musicales, sociales y emocionales. El proyecto impulsa valores como la cooperación, la responsabilidad, la escucha activa, la convivencia y el respeto a la diversidad, garantizando la participación real de todo el alumnado mediante la adaptación de repertorios, roles e instrumentaciones a distintos niveles y capacidades", explican desde el centro.

Más allá del aula

El impacto de “Unidos/as por la Música” trasciende el aula y el propio centro educativo. A lo largo de los años, el IES Carles Salvador ha tejido una sólida red de colaboración con familias, asociaciones locales, centros de primaria, residencias de mayores y entidades sociales, convirtiendo cada concierto en una experiencia de Aprendizaje-Servicio y en un espacio de encuentro intergeneracional y comunitario. La música se convierte así en una herramienta de cohesión social, inclusión y compromiso cívico.

Este reconocimiento pone en valor la calidad, continuidad e innovación pedagógica de un proyecto sostenido en el tiempo gracias al trabajo coordinado del departamento de Música, el apoyo constante del equipo directivo y la implicación activa de toda la comunidad educativa. La mención recibida refuerza el papel del IES Carles Salvador como referente en educación musical inclusiva y demuestra que la música, cuando se vive desde la práctica y la participación, tiene un enorme poder transformador dentro y fuera del centro.