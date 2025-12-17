Rescatan a una persona tras caer en una alcantarilla en Massamagrell

La Policía Local de La Pobla de Farnals intervino el pasado sábado 13 de diciembre, a las 21.15 horas, tras recibir una llamada telefónica alertando de la caída de una persona en el interior de una alcantarilla en el término municipal de Massamagrell, en una zona próxima al matadero municipal.

Según la información policial, este vecino de la localidad había caído a un foso de alcantarillado de aproximadamente cuatro metros de profundidad tras romperse la tapa metálica, quedando atrapado en su interior. La persona que realizó el aviso indicó que la persona se encontraba consciente, aunque preocupada por el riesgo de desprendimiento de la tapa dañada que había quedado parcialmente suspendida sobre el foso.

Foso de alcantarillado de aproximadamente cuatro metros de profundidad. / A. P.

Medios especializados

Tras recibir el aviso, se informó de inmediato a la Policía Local de Massamagrell, que se desplazó al lugar para asegurar la zona y recabar información precisa sobre el punto exacto del suceso. Dada la profundidad del foso y las condiciones de la alcantarilla, se realizó una llamada al 112 para solicitar la intervención de los servicios de Bomberos, al tratarse de un rescate que requería medios especializados.

Los Bomberos, procedentes del parque de La Pobla de Farnals, llevaron a cabo el rescate de la persona atrapada, que pudo ser extraída del foso con seguridad. Posteriormente, se desplazó al lugar una ambulancia, que atendió al afectado y procedió a su traslado a un centro hospitalario para su evaluación médica.

La actuación se desarrolló de forma coordinada entre los distintos cuerpos de emergencia, garantizando la seguridad tanto de la persona rescatada como de los equipos intervinientes.