Torrent y Aigües de l’Horta culminan la conexión de Monte Real a la red de agua potable

El Ayuntamiento de Torrent y la empresa Aigües de l’Horta han culminado una actuación histórica que permite integrar definitivamente la urbanización Monte Real en la red municipal de abastecimiento de agua potable, garantizando a sus vecinos un suministro seguro, suficiente y con todas las garantías sanitarias exigidas por la normativa vigente.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, y el gerente de Aigües de l’Horta, Francisco Bartual, mantuvieron recientemente una reunión con representantes de la cooperativa y de la Sociedad Civil de Monte Real para explicar el alcance de la actuación y las mejoras ya en funcionamiento.

Reunión de vecinos con el ayuntamiento y la empresa de aguas. / L-EMV

Las obras, que se encuentran en su fase final, han contado con un presupuesto base de licitación de 645.089,09 euros (IVA no incluido) y han puesto fin a décadas de suministro mediante agua de pozo que no cumplía los parámetros de calidad para el consumo humano. Desde el 25 de noviembre, los vecinos ya reciben agua potable procedente de la red municipal.

Refuerzo estratégico de la red hidráulica

La actuación ha supuesto una renovación y ampliación integral de las infraestructuras de abastecimiento, con la instalación de una nueva conducción principal de fundición de 400 milímetros de diámetro, paralela a la autovía A-7, y una derivación de 200 milímetros que cruza la vía mediante un paso inferior. Para minimizar el impacto ambiental, se ha ejecutado una perforación horizontal dirigida que ha permitido salvar el barranco de les Canyes y la futura circunvalación exterior de Valencia.

Además, se ha desplegado una nueva conducción de casi 1,5 kilómetros hasta el depósito de Monte Real y se han mejorado las instalaciones internas de la urbanización, con la renovación del grupo de presión, el cuadro eléctrico, el sistema de telemando y los elementos de seguridad del depósito.

Infraestructura hidráulica. / L-EMV

Financiación y beneficios para los vecinos

La actuación se financia mediante una tarifa finalista, que los propios vecinos asumirán de forma fraccionada en la factura del agua, permitiendo ejecutar una infraestructura esencial sin un impacto económico inmediato elevado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta intervención “garantiza la igualdad en el acceso a un servicio básico como el agua potable, con los mismos estándares de calidad y seguridad que en el resto de la ciudad”, y ha subrayado la importancia del diálogo directo con los vecinos en proyectos de esta envergadura.

Por su parte, José Gozalvo ha señalado que se trata de “una demanda histórica que supone un salto cualitativo en la calidad de vida de Monte Real”, mientras que Francisco Bartual ha remarcado la complejidad técnica de una obra “pensada para ofrecer un suministro seguro y fiable a largo plazo, minimizando el impacto ambiental”.

Urbanización Monte Real. / L-EMV

Inspección integral del alcantarillado

De forma complementaria, el ayuntamiento ha puesto en marcha un contrato para la inspección integral de la red de alcantarillado de Monte Real, que permitirá revisar cerca de 4,2 kilómetros de colectores mediante cámaras robotizadas. Esta actuación facilitará la detección de deficiencias, la prevención de incidencias y una mejor planificación de futuras inversiones en saneamiento.

Con estas actuaciones, el consistorio refuerza su plan municipal de extensión del agua potable y mejora de infraestructuras, consolidando su compromiso con la calidad de los servicios básicos y el bienestar de todos los núcleos residenciales de Torrent.