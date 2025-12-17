Xirivella reclama recuperar la conexión directa con la Estación del Norte

El nuevo proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, anunciado por la empresa pública Adif, que pretende duplicar la vía C-3 entre Aldaia y València y construir una nueva estación en el municipio de l'Horta Sud, cerca del centro comercial Bonaire, no ha estado libre de polémica. A pesar de ser una noticia bien recibida por las poblaciones a las que afecta, Aldaia y Xirivella, los consistorios afirmaron que se enteraron del proyecto a través de la prensa, y han comunicado que ya se han puesto en contacto con la firma de infraestructuras ferroviarias para conocer los detalles del mismo.

Como ya contó Levante-EMV sobre el proyecto, el ministerio contempla la instalación de una vía adicional en un tramo de unos 12 kilómetros de la línea C-3 (València-Buñol-Utiel, la segunda con mayor densidad de tráfico del núcleo de Cercanías de València), desde València Sant Isidre hasta la futura estación de Bonaire, pasando por Xirivella. Desde Aldaia celebran este futuro proyecto, "que surge de la necesidad de mejorar el servicio, ya que al duplicarse la vía se mejorará la frecuencia. Cualquier cosa que se haga para mejorar la movilidad de nuestros vecinos la acogeremos con agrado", aunque consideran que el anuncio ha sido precipitado "ya que el proyecto no está ni redactado".

Por su parte, desde Xirivella, aunque valoran "positivamente" cualquier inversión que suponga mejorar las conexiones ferroviarias y la movilidad, manifiestan el "problema estructural" que sufre el municipio en cuanto a movilidad y reclama recuperar la conexión directa con la Estación del Norte. "Conviene recordar que la C-3 funcionaba como una conexión útil y funcional hasta que, hace casi dos décadas, se cortó su llegada al corazón de València, una decisión adoptada por el Gobierno de Zapatero que supuso un claro retroceso para la movilidad de Xirivella y de toda la comarca. Desde ese momento, el servicio de Cercanías ha ido perdiendo competitividad y atractivo para la ciudadanía", expresa el consistorio en declaraciones a este diario. El fin de este servicio fue como consecuencia de las obras que se ejecutaron en las vías para la llegada de la Alta Velocidad Española (AVE) a la ciudad, con la estación de Joaquín Sorolla.

La línea C-3 de Cercanías, a su paso por Aldaia. / S. G.

El Ayuntamiento de Xirivella lamenta que este proyecto mejora la conexión con la estación de València-Sant Isidre, pero no con la parada de la Estación del Norte, "que es donde realmente se garantiza una comunicación eficaz con el centro de València". "Desde el primer minuto de esta legislatura, este equipo de gobierno está trabajando para introducir mejoras en las conexiones y en materia de transporte, actuando allí donde tenemos competencias. Hemos reforzado el servicio de autobús y puesto en marcha soluciones reales para dar respuesta a una ciudadanía que ha visto cómo el servicio de Cercanías se abandonaba progresivamente".

Autobuses lanzadera

En este sentido, el autobús lanzadera que conecta Xirivella con la estación de metro de Faitanar, continúa ganando usuarios para acceder de una forma más directa a la ciudad de València. Así lo constatan los últimos datos facilitados por la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), que detallan que la línea L164 registró 20.880 viajeros solo en el mes de octubre, una cifra al alza en lo que va de 2025. Según el consistorio, estas cifras evidencian la necesidad que tiene la localidad para recuperar la conexión directa con el centro de la capital. La alcaldesa Paqui Bartual comentó que la ampliación de horarios y mejora de este servicio de autobús responde a la voluntad del consistorio por "facilitar la movilidad cotidiana y de ofrecer alternativas eficaces mientras seguimos reclamando las infraestructuras que Xirivella merece, como la línea de metro y recuperar la línea de tren C-3”.

Además de la mejora de la línea C-3, tener una estación de metro también se encuentra entre las reivindicaciones de Xirivella, una exigencia compartida con Aldaia y Alaquàs. Esta es una demanda histórica de los tres municipios, que suman un total de 100.000 habitantes. En el año 2021, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, bajo la dirección de Arcadi España, ya anunció un proyecto para la llegada del metro a las tres localidades, numerada como la nueva Línea 14, un proyecto que prometía solventar esta demanda, pero que a punto de finalizar el año 2025 todavía no se ha materializado.

Trazado del metro a Xirivella, Aldaia y Alaquàs / L-EMV

De hecho, en febrero del año 2024 les Corts Valencianes aprobaron la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista con la que se instaba al Consell de Carlos Mazón a dotar de presupuesto al proyecto de la L-14 de Metrovalencia. No obstante, todavía no se ha avanzado en esta materia y las localidades siguen reivindicando esta medida que dotaría de mejores conexiones a Xirivella, Alaquàs, Aldaia y el barrio del Cristocon València.

Reconstrucción de la C-3

Por otra parte, las reacciones por parte de los usuarios sobre la nueva estación de Bonaire no se han hecho esperar. Vecinos de Aldaia y Alaquàs también se han hecho eco de la necesidad de una línea de metro para los municipios y de la mejora del servicio de Cercanías. Además, comentan que "hace 20 años nos costaba 12 minutos llegar al centro, ahora entre 30 y 40".

Por otra parte, otros usuarios lamentan la falta de tren que todavía sufren como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024, que anegó por completo la línea C-3. El 14 de noviembre esta línea recuperó la parada al apeadero del Circuit Ricardo Tormo, en Cheste, pero exclusivamente para los días del Mundial de MotoGP, del 14 al 16 de noviembre. Al día siguiente, el 17 de noviembre, se recuperó la conexión de forma habitual con Loriguilla, por lo que actualmente la línea C-3 circula entre València Sant-Isidre hasta Loriguilla, pasando por Xirivella-Alqueries y Aldaia.

Sin embargo, las paradas de Cheste, Chiva, Buñol, Venta Mina-Siete Aguas, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio de Requena y Utiel siguen sin funcionar. Como alternativa, tienen un servicio de autobuses que, más de un año después de la dana, no resultan prácticos y los usuarios piden recuperar el tren, sobre todo ante el anuncio de nuevos proyectos por parte de Adif cuando todavía no se ha restablecido la línea. Vecinos de Aldaia que se desplazan dirección Buñol, también tienen un autobús lanzadera desde la propia estación de tren.