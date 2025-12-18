El alcalde de Paterna impulsará una proposición de ley para la gobernanza metropolitana

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, manifestó durante su intervención en el I Foro de Área Metropolitana de València, impusado por Levante-EMV, que es optimista respecto a la posibilidad de que se cree una colaboración, al margen de ideologías, entre los 44 municipios para impulsar una cogobernanza metropolitana.

De hecho, durante su diálogo con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, moderado por la subdirectora del periódico Isabel Olmos, anunció que su ayuntamiento ya trabaja en un borrador de una proposición de ley para crear el gobierno metropolitano de l'Horta. Y citó el trabajo que está realizando la diputada paternera Sonia Borruey junto al primer teniente alcalde y portavoz David Fortea para llevar a las Corts Valencianes esa propuesta.

Acción legislativa

Sagredo discrepó con la idea expresada por el profesor Joan Romero, de posponer la acción legislativa porque el catedrático de Geografía considera que la disputa política actual la hará inviable, pero el alcalde de Paterna argumentó que las soluciones prácticas -foro de alcaldes con respaldo de Cámara, sindicatos y sociedad civil- deben ir en paralelo a una proposición de ley que se debe presentar ante el parlamento valenciano.

Folgado, Bielsa y Sagredo. / Miguel Angel Montesinos

El socialista defendió que la acción legislativa es un motor de cambio y citó el ejemplo de Paterna para impulsar una ley valenciana de áreas empresariales en 2015 y que se concretó en 2018 con el anterior gobierno de Ximo Puig, logrando Paterna crear tres áreas industriales avanzadas y reforzando su competitividad económica.

Un punto central de su intervención fue la crítica a la estructura de las entidades metropolitanas existentes, como la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Sagredo cuestionó que el peso de voto del Ayuntamiento de València le permita tomar decisiones "al margen del resto de municipios" en esos entes, a pesar de que estos conforman la entidad y tienen una población similar al Cap i Casal .

"Equilibrar el voto"

Por ello, urgió a "equilibrar el voto" para que al menos tres o cuatro municipios importantes deban consensuar las decisiones que afectan a la corona metropolitana, la tercera metrópoli de España conformada por unos 44 o 45 municipios y alrededor de 1,5 millones de habitantes.

Finalmente, el alcalde de Paterna enfatizó que la gobernanza debe centrarse en la planificación territorial, en la planificación de servicios e infraestructuras.

Sagredo sugirió mirar modelos internacionales, como el de Londres, donde la estabilidad de las elecciones y los períodos de seis años facilitan una mejor planificación, en lugar de actuar como "pequeños reinos de taifas".