Alonso del Real critica los vaivenes de la izquierda en la moción de censura de Torrent

Finalmente, la moción de censura en Torrent no se llevará a cabo. Así lo anunció ayer el grupo municipal socialista en un encuentro con los medios y la razón es que el voto número 13, que desempataría los bloques de izquierda (PSPV y Compromís) y derecha (PP y Vox) a favor del bloque progresista se ha esfumado. El edil no adscrito (ex de Vox), Guillermo Alonso del Real ha retirado su apoyo a la moción de censura y los socialistas lamentan que "no dan los números".

Alonso del Real explicaba ayer a este diario las razones que le han llevado a cambiar de opinión. Son un "cúmulo de circunstancias" que han paralizado del todo este movimiento en el mandato, que acabará en 2027. La primera es que cuando se hizo pública la noticia de que la moción era inminente, en exclusiva en Levante-EMV, "vi que ni el PSPV ni Compromís defendían la moción y los responsables autonómicos de sus partidos la rechazaban por ser con un 'tránsfuga', por lo que vi que yo me la había jugado y no tenía soporte", señala en primer lugar. "Fui el único que salió a defender la moción y me vi un poco solo", añade.

En segundo lugar, admite dificultad para llegar a acuerdos con los valencianistas y finalmente alega que los tiempos apremiaban y veía difícil poder presentar un proyecto alternativo de presupuestos para 2026 "solvente". "La moción de censura ya nacía siendo complicada, pero con todas las circunstancias que la acompañaban decidí retirar mi apoyo", apunta a este diario. Tras el último intento, Alonso del Real ve que la posibilidad de activar una moción que sí que prospere antes de que acabe el mandato está "deshecha", "es complicado y ahora, todavía más, lo vería como una cacicada", admite.

Respecto a si dará apoyo a la moción que presentaron ayer los socialistas para instar a Folgado a vincular su puesto a la aprobación de presupuestos, Alonso del Real dice que si es una propuesta rigurosa, no vería mal apoyarla. Con todo, cabe destacar que aunque esta moción para forzar una cuestión de confianza prosperara, está en manos de la alcaldesa popular ejecutarla, algo que muy previsiblemente no sucederá.