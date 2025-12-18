La calle Chapa, un ejemplo de resiliencia urbana después de la DANA

El 28 de octubre de 2024 finalizaban las obras de rehabilitación integral de la calle Chapa de Catarroja. Un proyecto que había transformado completamente esta vía del barrio del Raval en una calle de plataforma única, con el objetivo de priorizar a las personas, mejorar la convivencia entre peatones y vehículos y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y amable.

Sólo un día después, el 29 de octubre, la dana golpeó con fuerza a Catarroja y dejó la calle Chapa, como el resto del municipio, gravemente afectada. El arbolado, el mobiliario urbano y parte de los elementos recientemente instalados quedaron devastados. El barro se llevó todo lo visible, pero las conversaciones con los vecinos y vecinas para consensuar el proyecto, las ideas y la determinación de convertir la calle Chapa en un espacio sostenible y amable para las personas quedaron intactas.

Por eso ahora, casi catorce meses después, la concejalía de Urbanismo de Catarroja ha iniciado los trabajos para reponer el arbolado y el mobiliario urbano de la calle Chapa, un paso clave para que esta vía vuelva a ser el espacio pensado para el vecindario que se recibió justo antes de la catástrofe. Asimismo, en este tiempo la calle ha incorporado un mural colaborativo del artista Elias Taño.

La rehabilitación integral de la calle Chapa incluyó la completa renovación del alcantarillado, la mejora de las redes de servicios, la plantación de árboles en todo el trazado y la instalación de nuevo mobiliario urbano, en una actuación que formaba parte de las políticas municipales de movilidad y transformación urbana impulsadas por el Ayuntamiento de Catarroja.

Modelo de urbanismo

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha destacado que "el proyecto de la calle Chapa simbolizaba muy bien el modelo de pueblo que queremos: calles pensadas para las personas, accesibles, seguras y con espacio para la vida cotidiana". Según ha señalado, "recuperarlo ahora, después de todo lo que ha pasado, tiene un valor especial, porque significa reanudar el camino hacia la normalidad y no renunciar a un proyecto de futuro muy importante para el barrio del Raval".

Raga ha añadido que "volver a plantar árboles y reponer el mobiliario no es sólo una actuación material, es un gesto de recuperación colectiva. La calle Chapa volverá a ser un espacio de convivencia, tal y como lo concebimos y tal como el vecindario merece".

Con el inicio de estos trabajos, el Ayuntamiento de Catarroja reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos afectados por la dana y con un modelo urbano que pone en el centro a las personas, la calidad de vida y la cohesión social.