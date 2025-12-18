Compromís per Alaquàs exige garantías hidráulicas en el proyecto de la C-3 para evitar inundaciones

Las reacciones al proyecto anunciado por el Ministerio de Transportes y Adif para la duplicación de la vía de Cercanías C-3 entre València y Aldaia y la construcción de una nueva estación en Bonaire no dejan de llegar. Si primero fueron Aldaia y Xirivella los municipios que reaccionaron, como localidades afectadas, ahora ha sido Compromís per Alaquàs quien ha querido hacer sus aportaciones a este plan del que todavía se desconocen los detalles.

La corporación municipal exige que este proyecto incorpore "garantías hidráulicas claras y verificables" para evitar cualquier impacto negativo sobre el barranco de la Saleta y el riesgo de inundaciones en el término municipal de Alaquàs.

La portavoz de Compromís per Alaquàs, Marta Murciano, ha advertido que “cualquier nueva infraestructura ferroviaria en l’Horta debe tener en cuenta la realidad hidrológica del territorio. Alaquàs ha sufrido gravemente las consecuencias de las lluvias intensas y de los desbordamientos del barranco de la Saleta, y no podemos permitir actuaciones que agraven una situación ya delicada”.

Murciano ha recordado que el proyecto todavía se encuentra en fase de redacción y que, por tanto, “es el momento de exigir transparencia, información pública y estudios de impacto rigurosos”. En este sentido, Compromís reclama que Adif haga públicos los estudios hidráulicos y de impacto ambiental, así como las soluciones previstas para garantizar la permeabilidad del trazado ferroviario ante episodios de lluvias extremas.

Actuar como barrera

“La duplicación de la vía y la nueva estación en Bonaireno pueden convertirse en una nueva barrera al paso natural del agua. El barranco de la Saleta debe ser una prioridad en el diseño del proyecto, con pasos suficientes, drenajes adecuados y medidas de seguridad que eviten efectos de embalsamiento o desvíos peligrosos hacia los núcleos urbanos”, ha subrayado la portavoz.

Desde Compromís per Alaquàs también se ha reclamado la coordinación entre Adif, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los ayuntamientos afectados, así como la participación de los municipios en la definición de las soluciones técnicas. “No hablamos solo de movilidad, hablamos de la seguridad de las personas, de las viviendas y del territorio”, ha insistido Murciano.

La concejalía de Compromís ha reiterado "que apoya la mejora del servicio de Cercanías y las inversiones en transporte público, pero siempre desde una mirada responsable, climática y de protección de nuestro pueblo”. “Alaquàs necesita mejores trenes, pero sobre todo necesita no volver a inundarse”, ha concluido la portavoz.

Finalmente, Marta Murciano ha asegurado que la formación mantendrá un "trabajo constante y coordinado en todas las instituciones donde tiene representación, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica y proteger el futuro del vecindario de Alaquàs durante la tramitación de este proyecto".