Cristina Mora anuncia su candidatura a la reelección como alcaldesa de Quart de Poblet

La cuenta atrás para las próximas elecciones municipales de 2027 ya ha comenzado. La primera en dar el paso ha sido Cristina Mora (PSPV). La actual alcaldesa de Quart de Poblet ha anunciado oficialmente que se presenta a la reelección. No lo ha hecho en un escenario cualquiera, sino en el acto de clausura del Consell Municipalista que el PSPV ha constituido con Mora como presidenta, y que se ha celebrado en Quart de Poblet.

Junto a ella, Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV provincial. Algo tampoco casual. El mensaje está claro, Mora cuenta con el apoyo del partido, un dato importante teniendo en cuenta que no tiene el de su agrupación local, liderada por Adolfo Gadea, marido de la exalcaldesa Carmen Martínez, y apoyada por Bartolomé Nofuentes, en la que la actual primera edila ni siquiera aparece en su ejecutiva tras ser renovada en asamblea este verano.

Mora lo ha dejado claro: "Me voy a presentar a la reelección como alcaldesa de Quart de Poblet en las próximas elecciones municipales. No lo hago por ambición personal. Lo hago porque Quart de Poblet no necesita improvisaciones ni aventuras. Necesita estabilidad, rigor, valentía y un proyecto sólido. Lo hago porque sé lo que queda por hacer. Lo hago porque mi municipio merece un gobierno que no tiemble, que no se rinda y que no se deje intimidar por quienes intentan fragmentar o debilitar lo que hemos construido. Y lo hago, sobre todo, porque cuento con lo más importante: el aval de mi partido, de nuestra militancia y de la gente de Quart de Poblet".

Posibles primarias en Quart de Poblet

Toda una declaración de intenciones que abren la puerta a unas posibles primarias en el PSPV de Quart de Poblet, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de la agrupación local es Bartolomé Nofuentes, que abandonó el gobierno local después de que Cristina Mora le retirase sus competencias, después de que tanto él como Francisco Higaldo se ausentaran de un pleno en el que se votaba la liberación a otro edil, Nacho Rabanaque, próximo a Mora, evidenciando la crisis en el partido.

"Durante estos meses he escuchado mucho. He escuchado a nuestra militancia veterana, que ha construido el PSPV en Quart de Poblet piedra a piedra. He escuchado a quienes acaban de llegar con ilusión y ganas de empujar más fuerte. He escuchado, sobre todo, a la ciudadanía, a quienes me paran por la calle y me dicen qué funciona y qué falta, qué esperan y qué no están dispuestos a perder. Y esa escucha profunda, honesta y necesaria, me ha llevado a una conclusión clara", que no es otra que volver a presentar su candidatura.

Apoyo a las mujeres que denunciaron acoso en el seno socialista

Cristina Mora, nueva presidenta del Consell Municipalista socialista, también defendió los principios feministas de la formación, sobre todo ante la oleada de denuncias de acoso sexual en el seno del partido. "Como feminista y como socialista, quiero decirlo con toda rotundidad: no hay espacio en el PSOE para el abuso, para el machismo ni para la impunidad. Ningún cargo, ningún apellido, ningún recorrido político está por encima de la dignidad de las mujeres ni de los principios que decimos defender".