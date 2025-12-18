La Federación de Bandas de Música se reúne en Quart de Poblet

La agrupación comarcal de l'Horta Sud de la Federación de Sociedad Musicales de l'Horta Sud se ha reunido en Quart de Poblet. A la reunión estaban invitados los alcaldes y alcaldesas y los presidentes de las diferentes entidades musicales de la comarca.

A la misma asistió el nuevo presidente comarcal Ángel Lorente y la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

La reunión sirvió para hablar de la realidad de las sociedades y la relación con los poderes locales y autonómico. De hecho, una de las cuestiones que apareció fue que a finales del mes de diciembre todavía no está resuelta la subvención para las escuelas de música, de forma que han sido las sociedades las que han tenido que hacer frente a todos los gastos del profesorado y el mantenimiento, llegando a un punto muy difícil, y se pidió a todas las autoridades locales, de todos los partidos políticos, que hagan todo el posible para que la Conselleria de Educación modifique lo que haga falta para no volver a vivir la misma situación.