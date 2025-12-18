l'Horta Sud
La Federación de Bandas de Música se reúne en Quart de Poblet
La Federación de Sociedades Musicales de l'Horta Sud abordó con alcaldes y presidentes de entidades musicales la problemática de las subvenciones a las escuelas de música, aún sin resolver a finales de diciembre
La agrupación comarcal de l'Horta Sud de la Federación de Sociedad Musicales de l'Horta Sud se ha reunido en Quart de Poblet. A la reunión estaban invitados los alcaldes y alcaldesas y los presidentes de las diferentes entidades musicales de la comarca.
A la misma asistió el nuevo presidente comarcal Ángel Lorente y la presidenta de la FSMCV, Daniela González.
La reunión sirvió para hablar de la realidad de las sociedades y la relación con los poderes locales y autonómico. De hecho, una de las cuestiones que apareció fue que a finales del mes de diciembre todavía no está resuelta la subvención para las escuelas de música, de forma que han sido las sociedades las que han tenido que hacer frente a todos los gastos del profesorado y el mantenimiento, llegando a un punto muy difícil, y se pidió a todas las autoridades locales, de todos los partidos políticos, que hagan todo el posible para que la Conselleria de Educación modifique lo que haga falta para no volver a vivir la misma situación.
