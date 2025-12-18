La Mancomunitat ofrece un plan de apoyo a los mercados que necesiten reactivarse

"Los mercados de l’Horta Sud han sido siempre un elemento dinamizador de los municipios y pueden seguir siéndolo en el futuro con un plan estratégico de modernización", explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, para anunciar que el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud ha puesto el punto de mira también en los mercados municipales dentro de las acciones para rescatar el tejido económico de la comarca que ha sufrido el impacto de la dana.

Estos puntos de comercio podrán contar con el asesoramiento a partir de enero de cuatro universidades valencianas para elaborar un plan estratégico de reactivación si así lo solicitan.

La acción forma parte de “Avanza Empresas”, la principal iniciativa a gran escala que ha promovido el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud para salvar negocios afectados por la catástrofe. A través de ella, profesorado y alumnado de máster de cuatro universidades valencianas (la UV, la UPV, Florida Universitaria y la Universidad Católica) realizan diagnósticos de las empresas y comercios que lo han solicitado, y les ayudan a elaborar planes de viabilidad o reconversión, según el caso.

Veintena de mercados

Cincuenta negocios han solicitado la ayuda hasta la fecha y están siendo tutelados por diferentes departamentos de las Universidades, de forma totalmente gratuita. Ahora, el plan se va a extender a los mercados municipales de l’Horta Sud que lo soliciten a partir de enero con la intención de revitalizar estos espacios de venta, pero también lugares de encuentro de la ciudadanía. En la actualidad funcionan una veintena de mercados en la comarca, que antes de la dana aglutinaban a más de 400 puestos de venta.

Mercat de Sedaví. / MHS

"Avanza Empresas nos ofrece ahora la posibilidad de dar el primer paso, realizando el diagnóstico y un primer plan con medidas de mejora en cada mercado que lo solicite. Agradecemos a las cuatro universidades valencianas su aportación gratuita a todos estos negocios que son tan valiosos en nuestro territorio”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Los ayuntamientos recibirán indicaciones

Por su parte, el coordinador del Pacte, Andrés Martínez, indica que en los próximos días los ayuntamientos recibirán indicaciones de cómo los mercados municipales pueden formar parte de este proyecto, y canalizar su petición de forma directa a la Mancomunitat o a través de las Agencias de Desarrollo Local. El Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud está financiado por la Generalitat Valenciana, a través de Labora.

Degustaciones navideñas con "Sabors que regeneren"

De forma paralela, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha impulsado para este sábado, 20 de diciembre, una acción de fomento de la gastronomía con el nombre de “Sabors que regeneren” a través de la cual se realizarán degustaciones de productos tradicionales navideños elaborados por negocios locales en Albal, Beniparrell, Picanya y Sedaví, en algunos casos en el propio mercado municipal.

"Sabors que regeneren" forma parte de la iniciativa Impulsem Turisme, que financia la Diputació de València y València Turisme. Las degustaciones irán acompañadas de actuaciones de grupos locales, a través de la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana.

El calendario del sábado

De este modo, este sábado, las degustaciones serán las siguientes:

• Albal, a las 11 horas en el mercado municipal.

• Beniparrell, a las 11 horas en la Plaça del Mercat.

• Picanya, a las 12:30 horas en el mercado municipal.

• Sedaví, a las 12:30 horas en el mercado municipal.