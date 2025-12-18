Más de un mes sin agua en una finca con personas dependientes en la Coma

En la bañera de un piso situado en una octava planta en un barrio humilde de Paterna, Buchra enseña las garrafas de agua vacías y abre el grifo. Nada. Ni agua fría, ni agua caliente. Nada. Buchra es una de las vecinas damnificadas de este edificio de propiedad pública y destinado a vivienda social en el barrio de la Coma. Lleva desde el cuatro de noviembre sin servicio de agua, al igual que la mayoría de sus vecinos, con todo lo que eso conlleva. Vive con su marido, con su hija y desde hace unos días tiene familiares en casa. Y todos viven sin agua corriente.

A las puertas de las fiestas navideñas, la mayoría de viviendas (las de los pisos más altos) de este edificio de ocho plantas y 32 casas, están sin agua. El motivo: la bomba de presión que impulsa el servicio a los niveles más alto está rota desde el cuatro de noviembre y la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), dependiente de la Conselleria de Vivienda y propietaria del edificio, todavía no la ha reparado. Este es uno de los varios problemas que explica el vecindario a este diario, pero desde luego, el que más les urge.

Una vecina con el carro del supermercado que llena de garrafas de agua para poder tener acceso a ella. / JM LOPEZ

El agua es un bien de necesidad básica y su acceso un derecho humano universal reconocido por organismos internacionales y nacionales. Las normas internacionales apuntan que no es posible habitar una vivienda digna sin servicio de agua y saneamiento básico, uno que en la Coma está ausente desde principios de noviembre. "Nos duchamos con cazos. Llenamos una olla grande con agua y nos enjabonamos, luego nos aclaramos con cazos pequeños; fregamos en una palangana y vertemos garrafas de agua dentro de la lavadora para poder cambiar las sábanas y tener ropa limpia", explica Maria del Mar, que vive en el séptimo piso con su padre, un hombre mayor y dependiente.

Buchra asiente a todo. Dice que está cansada, que tiene a su marido enfermo y que viven en un octavo piso sin ni una gota de agua. Es una mujer mayor y utiliza un carrito de la compra para cargar las garrafas de agua que rellena para poder cocinar, para poder limpiar, para poder asearse. Su marido ha presentado un requerimiento a la Evha al que ha podido tener acceso este diario y tanto ella como las vecinas, dicen que si bien han venido a mirar la bomba, todavía no la han reparado.

Maria del Mar y Buchra delante de su edificio, en el barrio de la Coma. / JM LOPEZ

Rellenar garrafas en una fuente: ¿motivo de sanción?

Muchos de los vecinos y vecinas, algunas de ellas personas mayores, rellenan garrafas de hasta ocho litros en fuentes públicas del barrio para poder cocinar, lavar, ducharse. "A una vecina le han multado por coger agua de la fuente, porque al parecer perturba la convivencia. Pero si no tenemos agua en casa, ¿qué hacemos?", lamenta Maria del Mar, portavoz de los afectados, que asegura que esto si que es "el colmo de los colmos".

Si bien la ordenanza de convivencia de Paterna no especifica que rellenar grandes recipientes como una falta sancionable (como sí lo expone Martorell, Barcelona, en su nueva normativa local) sí señala, respecto al uso de las fuentes municipales que si se "manipula" el objeto o se usa "para un uso contrario a su destino", podría ser motivo de sanción.

Sin luz en la escalera

En el edificio de 32 viviendas (cuatro por planta) es complejo. Hay quien paga el alquiler social, los gastos de comunidad y los suministros y hay quien está en régimen de ocupación y no abona lo que toca. Esto les ha valido una advertencia impresa y colocada en cada rellano: "Se ruega se pongan al corriente de pagos de la comunidad, ante el inminente corte de luz por falta de pago".

Maria del Mar abre la puerta del ascensor de su finca con la advertencia de la Generalitat Valenciana de corte de luz. / JM LOPEZ

Maria Cristina y Érika son madre e hija y viven en la cuarta planta. Si que tienen agua, pues su vivienda no está a mucha altura y la bomba les funciona, pero lamentan que tras romperse el relé de la escalera (que enciende y apaga la luz automáticamente) por las noches cuando vuelven de trabajar no se ve absolutamente nada, lo que para ellas, aumenta la inseguridad. "Vamos con la linterna del móvil, cualquier día nos pegamos un susto", señalan.

Asimismo, señalan que si se hace efectivo este aviso de la Generalitat Valenciana, se quedarán también sin luz en la comunidad, por lo que no tendrán tampoco ascensor (que, por cierto, funciona con limitaciones, trucos y otras particularidades). "Pagamos la cuota de alquiler social y todos los suministros y por algunas puertas que no abonan lo debido, vamos a pagar todos", lamenta. Por otra parte, afean al ayuntamiento que pese a no haber tenido agua durante todo el mes, sí han tenido que abonar una factura que esta última cuota ha aumentado por la inclusión de la eurotasa.

Maria del Mar, Buchra, Maria Cristina y Érika en la puerta del edificio público donde viven. / JM LOPEZ

Qué dice la administración, propietaria de la finca

¿Es consciente la propiedad de lo que está ocurriendo en la plaza de la Yesa, en la Coma? Preguntada por este diario, la Evha señala que "la primera reclamación que llega a la EVHA sobre este tema es el 11 de diciembre y la presenta la empresa de mediación social La Factoría que trabaja para la EVHA relativa a problemas de suministro de agua (a partir de la planta 6ª) en el edificio sito en la Plaza Yesa 11". Con todo, los vecinos aseguran que han ido de manera presencial en varias ocasiones para alertar de su situación y que los cortes afectan a cuatro plantas (quinta, sexta, séptima y octava).

Asimismo, señala la Evha, "el 12 de diciembre, un día después de recibir la reclamación, personal de la empresa mantenedora acude al edificio y comprueba que el cuarto de instalaciones se encuentra cerrado con un candado del que no se dispone de llave". Por eso, desde la EVHA "se da instrucciones a la empresa para que accedan al local y hagan las actuaciones necesarias para garantizar el suministro de agua, aunque sea de manera provisional, a la espera de la actuación definitiva, que al parecer pasa por la sustitución completa de la bomba de presión", aseguran.

Buchra con las garrafas que llena para poder cocinar, limpiar y asearse. / JM LOPEZ

En principio, tal y como confirma la empresa mantenedora, "el mismo día el suministro queda garantizado, aunque probablemente con presión reducida en plantas altas y posibles problemas puntuales en alguna vivienda por el estado de alguna instalación privada (problema de grifos y filtros que estén taponados dentro de cada piso, de propiedad pública)". Con todo, y por último, la Evha concluye que la empresa competente "tiene prevista la recepción del material para proceder a la sustitución de la bomba con fecha límite, salvo imprevistos, el 19 de diciembre".