Mislata crea una unidad específica de la Policía Local para controlar los patinetes eléctricos

Una unidad de la Policía Local de Mislata controlará a los patinetes eléctricos para que se cumpla la normativa de vehículos de movilidad personal, que no pueden superar los 25 kilómetros por hora. Así lo ha anunciado ese jueves el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, que ha asegurado que el ayuntamiento que preside ha aprobado la creación de esta sección específica de la Policía dedicada al control y supervisión de estos vehículos VMP, con especial atención a los patinetes eléctricos, en respuesta al aumento de su uso en el municipio y a la necesidad de "garantizar una convivencia segura entre peatones, ciclistas y conductores".

El número de sanciones se ha incrementado en los últimos años pasando de las 90 sanciones en 2023, a las 150 en 2024, cifra que a pocas semanas de terminar el año se ha superado en este 2025. De ahí la creación de esta unidad policial, que nace con un doble objetivo: mejorar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento de la normativa estatal y municipal recientemente actualizada en materia de tráfico.

Tres agentes en patinete

Para ello, el ayuntamiento ha adquirido tres patinetes eléctricos que permitirán a los agentes realizar labores de vigilancia, prevención y control de manera más ágil y eficaz, especialmente en zonas peatonales, entornos escolares y áreas de alta densidad de circulación.

Control de patinetes eléctricos / A. M.

Para el alcalde Fernández Bielsa, con esta iniciativa “el Ayuntamiento de Mislata reafirma su compromiso con una movilidad urbana segura, sostenible y ordenada, apostando por la adaptación de los servicios municipales a las nuevas realidades de desplazamiento. La creación de esta unidad específica permitirá una mayor proximidad policial, una respuesta más rápida ante conductas incívicas y una reducción de situaciones de riesgo en el espacio público”.

Nuevas normas

La unidad especializada velará por el cumplimiento de las nuevas normas de circulación aplicables a los patinetes eléctricos, alineadas con la regulación estatal y las ordenanzas municipales. Entre las principales medidas que se controlarán destacan: la velocidad máxima, establecida en 25 Km/h; el uso del casco; la circulación por espacios permitidos, quedando prohibido circular por aceras y zonas peatonales; su uso unipersonal, es decir, un solo ocupante por patinete; la prohibición de uso de auriculares y móvil; la obligatoriedad de usar elementos reflectantes o de alumbrado en condiciones de baja visibilidad o circulación nocturna; y el respeto a las normas generales de tráfico.

Campañas informativas

La Policía Local desarrollará campañas informativas y preventivas en institutos y colegios, especialmente dirigidas a jóvenes y nuevos usuarios de VMP, para explicarles la normativa de forma didáctica. Estas campañas irán combinadas con acciones sancionadoras cuando se detecten infracciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Desde el consistorio se subraya que el "uso responsable de los patinetes eléctricos es compatible con una ciudad más amable y sostenible, siempre que se respeten las normas y se priorice la seguridad de peatones y usuarios de la vía pública".

La nueva unidad de Policía Local será clave para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a toda la ciudadanía.