Picassent teleasistirá a los mayores que viven solos con pantallas táctiles en sus casas

La soledad no deseada es uno de los problemas sociales más presentes en nuestra sociedad. Alrededor de un 20% de la población manifiesta sufrir en algún momento esta situación, que está mucho más presente en las personas mayores. Para tratar de paliar esta realidad, desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Picassent, con la colaboración de Cruz Roja, se ha ayudado de la tecnología más actual para implantar un sistema pionero de acompañamiento y asistencia para las personas mayores.

El programa, denominado Voces en red, permite a los usuarios tener una pequeña pantalla táctil conectada en Internet que permite a las personas mayores tener una infinidad de servicios, como música, información o hacer una videollamada con cualquier persona activándolo con su voz. Además, diferentes especialistas se conectan en algún momento del día, pudiendo dar cobertura y asistencia a los usuarios.

La presidenta de Cruz Roja de Picassent y Alcàsser, Dulce Aguilar, ha destacado que el programa “es una manera de comunicarse fácil para ellos y de estar en contacto con la gente que ellos quieran, haciéndolos la vida más fácil”.

"Me da tranquilidad poder llamar al médico"

Ana Rojas es una de las primeras usuarias del programa y afirma que “me da tranquilidad poder llamar al médico, pedir consulta y hacerlo de una manera tan sencilla”.

Por su parte, Carles Silla, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Picassent, ha destacado que “con este sistema se da más cobertura a las personas mayores de 65 años poniendo las nuevas tecnologías a su servicio y de una manera fácil y accesible, mitigando a la vez el problema de la soledad no deseada y la asistencia social que necesiten las personas de esa edad”. Además, los usuarios del servicio tendrán la necesaria conexión a internet a casa de manera totalmente gratuita, como el resto del programa.

De momento son 20 las personas que probarán el nuevo programa de asistencia y acompañamiento, aunque se espera que el grado de satisfacción del servicio haga crecer la demanda y la posibilidad de aumentar la cobertura inicial.