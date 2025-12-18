El PSPV constituye el Consell Municipalista de Valencia como espacio de buenas prácticas locales

El PSPV de la provincia de Valencia ha celebrado este jueves en Quart de Poblet la reunión constitutiva del Consell Municipalista, un órgano destinado a reforzar la cooperación entre municipios, compartir experiencias de gestión y abordar de manera conjunta los principales retos del municipalismo valenciano, según ha anunciado el secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa.

El órgano municipalista lo preside la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, que en su intervención ha destacado la importancia del municipalismo como pilar fundamental de las políticas socialistas y como herramienta clave para dar respuestas cercanas y eficaces a la ciudadanía.

Conferencia de Natalia Ruiz

Durante la jornada se ha celebrado la conferencia “Gestionar con actitud positiva en tiempos de incertidumbre”, impartida por la docente, escritora y conferenciante Natalia Ruiz, centrada en el liderazgo público y la gestión en contextos de cambio.

Carlos F. Bielsa y Cristina Mora. / Levante-EMV

Posteriormente, el Consell Municipalista ha desarrollado una jornada sobre buenas prácticas municipales, con la participación de alcaldesas y alcaldes de la provincia que han abordado cuestiones clave para el presente y el futuro de los municipios valencianos.

Alcaldes y alcaldesas

Las cuestiones tratadas han sido la reconstrucción y el futuro tras la dana, a cargo de Josep Almenar, alcalde de Picanya; políticas de igualdad y diversidad, con Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer; Modelo económico y futuro del empleo, con la intervención de Darío Moreno, alcalde de Sagunt. También se han tratado cuestiones sobre políticas frente a la despoblación, con Maria Ángeles Beaus, alcaldesa de Villar del Arzobispo o la vivienda como derecho, a cargo de Rafa García, alcalde de Burjassot.

Además, han intervenido la alcaldesa de Marines, Lola Celda, que ha desarrollado la cuestión de la memoria, cultura y pilares de la democracia; el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, sobre servicios públicos de calidad; además del futuro de la juventud, a cargo de Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, o áreas metropolitanas y cooperación municipal, con Javier Mansilla, alcalde de Manises.

Refuerzo del municipalismo

Con la puesta en marcha del Consell Municipalista, el PSPV-PSOE refuerza su apuesta por el municipalismo, la cooperación institucional y el intercambio de experiencias como ejes para afrontar los desafíos sociales, económicos y territoriales de la provincia de Valencia.