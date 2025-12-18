El PSPV constituye el Consell Municipalista de Valencia como espacio de buenas prácticas locales
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, preside el órgano provincial que busca promover las políticas progresistas
El PSPV de la provincia de Valencia ha celebrado este jueves en Quart de Poblet la reunión constitutiva del Consell Municipalista, un órgano destinado a reforzar la cooperación entre municipios, compartir experiencias de gestión y abordar de manera conjunta los principales retos del municipalismo valenciano, según ha anunciado el secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa.
El órgano municipalista lo preside la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, que en su intervención ha destacado la importancia del municipalismo como pilar fundamental de las políticas socialistas y como herramienta clave para dar respuestas cercanas y eficaces a la ciudadanía.
Conferencia de Natalia Ruiz
Durante la jornada se ha celebrado la conferencia “Gestionar con actitud positiva en tiempos de incertidumbre”, impartida por la docente, escritora y conferenciante Natalia Ruiz, centrada en el liderazgo público y la gestión en contextos de cambio.
Posteriormente, el Consell Municipalista ha desarrollado una jornada sobre buenas prácticas municipales, con la participación de alcaldesas y alcaldes de la provincia que han abordado cuestiones clave para el presente y el futuro de los municipios valencianos.
Alcaldes y alcaldesas
Las cuestiones tratadas han sido la reconstrucción y el futuro tras la dana, a cargo de Josep Almenar, alcalde de Picanya; políticas de igualdad y diversidad, con Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer; Modelo económico y futuro del empleo, con la intervención de Darío Moreno, alcalde de Sagunt. También se han tratado cuestiones sobre políticas frente a la despoblación, con Maria Ángeles Beaus, alcaldesa de Villar del Arzobispo o la vivienda como derecho, a cargo de Rafa García, alcalde de Burjassot.
Además, han intervenido la alcaldesa de Marines, Lola Celda, que ha desarrollado la cuestión de la memoria, cultura y pilares de la democracia; el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, sobre servicios públicos de calidad; además del futuro de la juventud, a cargo de Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, o áreas metropolitanas y cooperación municipal, con Javier Mansilla, alcalde de Manises.
Refuerzo del municipalismo
Con la puesta en marcha del Consell Municipalista, el PSPV-PSOE refuerza su apuesta por el municipalismo, la cooperación institucional y el intercambio de experiencias como ejes para afrontar los desafíos sociales, económicos y territoriales de la provincia de Valencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa
- Ardian compra la valenciana Fermax
- Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo