El PSPV descarta la moción de censura en Torrent tras no contar con el apoyo del exedil de Vox

El grupo PSPV-PSOE de Torrent ha confirmado este jueves que no está en disposición de presentar una moción de censura contra el gobierno del PP-Vox de Amparo Folgado debido a la falta de un voto necesario para su registro formal. Andrés Campos, portavoz socialista, ha lamentado que, a pesar de existir "argumentos de sobra" para poner fin al actual ejecutivo, la realidad numérica frustra la iniciativa, ya que cuentan con los 12 votos favorables del bloque de izquierdas (los 10 del PSPV más los dos de la coalición Compromís-EUPV y Podem), pero les falta el voto del exconcejal de Vox y ahora en el grupo no adscritos, Guillermo Alonso del Real, que en un primer momento sí había apoyado la iniciativa.

Campos ha corroborado que la imposibilidad de plantear la moción "se debe única y llanamente a este déficit numérico". Además, ha añadido que las conversaciones para alcanzar la mayoría absoluta se mantuvieron y llegaron a fases "muy avanzadas, rozando la firma", pero el acuerdo nunca pudo "cristalizar".

"Argumentos hay de sobra"

Para el PSPV no se puede presentar, pero se siguen dando las condiciones para hacerlo. "No lo consideramos un fracaso", porque este intento se fundamenta en "una crisis permanente y una paralización" que está llevando a cabo el actual gobierno. Señalan que existen "argumentos de sobra" para acabar con el ejecutivo que dirige Amparo Folgado (PP), citando un "bloqueo institucional", la falta de mayoría del ejecutivo local tras la marcha de Alonso del Real y la existencia de "elementos ya estructurales y sistémicos" dentro de la organización municipal que afectan a todos los ámbitos.

Alonso del Real, que pactó con PP como portavoz de Vox antes de dejar el gobienro, finalmente no ha paoyado la moción de censura / A.T.

Los socialistas califican la deriva del municipio como el "fracaso político" de Amparo Folgado. "El objetivo de la moción era utilizar esta herramienta para normalizar la situación institucional con las entidades, con los departamentos y con la planificación que requiere esta ciudad", señalaron desde el PSPV.

A pesar de la imposibilidad de presentar la censura, el bloque de izquierdas ha manifestado que su decisión de asumir que la ciudad requiere un cambio es firme. De hecho han asegurado que el bloqueo sistemático no puede continuar y, por lo tanto, están dispuestos a "ir juntos en cualquier decisión" para hacer un esfuerzo. En ese sentido, el portavoz Campos ha anunciado que van a presentar una moción en el pleno para que se vincule a una moción de confianza la votación del presupuesto, que sigue prorrogado, ya que el actual gobierno PP-Vox no tiene la mayoría para aprobarlo.