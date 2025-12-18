Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagredo destaca el impacto del proyecto SARA en favor de 15 mujeres vulnerables de Paterna

Esta iniciativa social, promovida por el ayuntamiento en colaboración con Cáritas Parroquial, tiene como objetivo favorecer el desarrollo personal, social y familiar de mujeres en situación de vulnerabilidad

Sagredo, las concejalas del equipo de gobierno, el párraco y las mujeres participantes del Proyecto SARA de Paterna.

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha acompañado esta mañana a las 15 mujeres participantes del Proyecto SARA de esta edición 2025-2026, durante el acto de celebración de la Navidad desarrollado en un ambiente de convivencia, cercanía e intercambio cultural.

El Proyecto SARA, impulsado por el Ayuntamiento de Paterna a través de Cáritas Parroquial, es una iniciativa formativa y social orientada a promover la autonomía personal y el crecimiento integral de mujeres y de sus familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Durante el encuentro, Sagredo ha conocido de primera mano el impacto de este proyecto social, que beneficia cada año a alrededor de 15 mujeres, y ha elogiado “el esfuerzo, la constancia y la implicación que están demostrando en este curso, cuyo objetivo es favorecer su integración social y personal en nuestra ciudad”.

Red de mujeres

Por su parte, la teniente alcalde de Garantía Social, Isabel Segura, ha animado a las participantes “a disfrutar de esta experiencia enriquecedora en la que conviven distintas culturas y nacionalidades y que les permite crear una red de mujeres dispuesta a ayudarse y apoyarse”.

A través del Proyecto SARA, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la inclusión social y el desarrollo integral de las mujeres del municipio, mediante un enfoque formativo, social y profundamente humano.

