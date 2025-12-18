Sagredo destaca el impacto del proyecto SARA en favor de 15 mujeres vulnerables de Paterna

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha acompañado esta mañana a las 15 mujeres participantes del Proyecto SARA de esta edición 2025-2026, durante el acto de celebración de la Navidad desarrollado en un ambiente de convivencia, cercanía e intercambio cultural.

El Proyecto SARA, impulsado por el Ayuntamiento de Paterna a través de Cáritas Parroquial, es una iniciativa formativa y social orientada a promover la autonomía personal y el crecimiento integral de mujeres y de sus familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Durante el encuentro, Sagredo ha conocido de primera mano el impacto de este proyecto social, que beneficia cada año a alrededor de 15 mujeres, y ha elogiado “el esfuerzo, la constancia y la implicación que están demostrando en este curso, cuyo objetivo es favorecer su integración social y personal en nuestra ciudad”.

Red de mujeres

Por su parte, la teniente alcalde de Garantía Social, Isabel Segura, ha animado a las participantes “a disfrutar de esta experiencia enriquecedora en la que conviven distintas culturas y nacionalidades y que les permite crear una red de mujeres dispuesta a ayudarse y apoyarse”.

A través del Proyecto SARA, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la inclusión social y el desarrollo integral de las mujeres del municipio, mediante un enfoque formativo, social y profundamente humano.