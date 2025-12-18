Un total de 997 servicios policiales blindarán la seguridad en Torrent durante la Navidad

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado la Junta Local de Seguridad con motivo de la campaña navideña, una reunión de coordinación en la que se ha presentado el Plan Integral de Seguridad para las Navidades 2025-2026 con el objetivo de garantizar unas "fiestas seguras, tranquilas y con plena capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad", según ha informado el consistorio.

El dispositivo previsto para este año contempla un total de 997 servicios policiales, entre dispositivos ordinarios y extraordinarios, lo que supone un incremento del 41% respecto a la campaña navideña anterior, reforzando de manera muy significativa la presencia policial en las calles, plazas y espacios públicos del municipio.

La reunión ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado, junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Coordinación institucional

En la Junta Local de Seguridad han participado representantes de la Policía Local de Torrent, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, así como responsables de las áreas municipales implicadas, consolidando un modelo de coordinación permanente y trabajo conjunto entre administraciones.

Sin precedentes

El Plan Integral de Seguridad para estas Navidades contempla 997 servicios policiales, frente a los 780 del año anterior, lo que supone un salto cuantitativo y cualitativo en el despliegue de medios humanos y materiales.

El dispositivo incluirá:

·Patrullas de Policía de Barrio.

·Unidades de tráfico y control de movilidad.

·Vigilancia aérea con drones, reforzando la capacidad de supervisión en eventos multitudinarios.

·Unidad canina (K9).

·Controles preventivos y dispositivos específicos de seguridad.

·Coordinación permanente desde la Sala CISEM.

Este despliegue permitirá actuar de forma preventiva y eficaz en zonas comerciales, áreas peatonales, mercados navideños, eventos culturales y celebraciones multitudinarias, así como en los principales ejes de movilidad de la ciudad.

En los días de máxima afluencia

El calendario operativo del Plan Integral de Seguridad refleja una distribución reforzada de efectivos en los días con mayor previsión de afluencia de personas y actividad en la vía pública. Destacan especialmente el miércoles 24 de diciembre, y el miércoles 31 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena y Nochevieja. Asimismo, se registra un despliegue muy significativo el lunes 5 de enero, el día con mayor número de servicios previstos, debido a la celebración de los actos vinculados a la víspera de Reyes. Junto a estas fechas clave, otros días como el miércoles 23 de diciembre, el viernes 2 de enero o el martes 30 de diciembre cuentan igualmente con un refuerzo notable, garantizando una presencia policial constante y adaptada a la programación navideña y a la concentración de público en cada jornada.

Atención ante cualquier acto de violencia de género

Dentro del dispositivo especial de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantendrán una vigilancia activa y permanente ante cualquier posible situación de violencia de género, especialmente en los actos y eventos con gran afluencia de público. La coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y los servicios especializados permitirá una detección temprana, una intervención inmediata y la activación de los protocolos de protección a las víctimas, garantizando entornos seguros y reforzando la prevención durante toda la campaña navideña.

Seguridad en el marco del Nivel 4 antiterrorista

Durante la campaña navideña se mantendrá activado el Nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, conforme a las directrices del Ministerio del Interior. Este nivel implica un refuerzo preventivo de la vigilancia, controles y medidas de protección en espacios públicos, infraestructuras críticas y actos con elevada presencia de personas, siempre desde una perspectiva preventiva y de tranquilidad para la ciudadanía.

Prevención, proximidad y tranquilidad para la ciudadanía

El Plan Integral de Seguridad pone el foco en la prevención, la proximidad policial y la rapidez de respuesta, reforzando la presencia de agentes a pie y motorizados, especialmente en las zonas comerciales y peatonales más transitadas durante estas fechas.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, ha subrayado que “el incremento hasta los 997 servicios policiales refleja un esfuerzo extraordinario de planificación y coordinación, que nos permite anticiparnos, reforzar fechas clave y ofrecer una respuesta eficaz en cualquier situación”.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “este importante refuerzo demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con la seguridad de nuestros vecinos y visitantes. Queremos que Torrent viva unas Navidades con alegría, ilusión y normalidad, sabiendo que hay un dispositivo amplio, coordinado y preparado para garantizar la tranquilidad de todos”.

“El trabajo, la implicación y la plena colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que participan en este dispositivo”, y ha destacado que “la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y los servicios municipales es la base para que este Plan Integral de Seguridad funcione con eficacia”. Folgado ha subrayado que “cuando las administraciones y los profesionales trabajan unidos, se transmite tranquilidad a la ciudadanía y se garantiza que Torrent pueda vivir unas Navidades seguras, ordenadas y con capacidad de respuesta ante cualquier situación”.

Dispositivos ordinarios y extraordinarios, al servicio de unas Navidades seguras

El dispositivo aprobado combina servicios ordinarios reforzados con operativos extraordinarios, adaptándose a la programación navideña y a la evolución diaria de las necesidades de seguridad. Todo ello se desarrollará en estrecha colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y áreas municipales.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se apela también a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de seguir las indicaciones de los agentes, extremar la precaución en zonas concurridas y disfrutar de las fiestas con responsabilidad.

Con este Plan Integral de Seguridad, Torrent afronta la Navidad con más medios, más coordinación y más presencia policial que nunca, consolidando un modelo de ciudad segura y preparada para disfrutar de estas fechas tan señaladas.

La concejala del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, ha señalado que “este Plan Integral de Seguridad es el resultado de una planificación rigurosa y de una coordinación constante entre todos los cuerpos implicados, que nos permite reforzar la presencia policial allí donde más se necesita”. Roca ha destacado que “el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las actividades navideñas con total tranquilidad, sabiendo que existe un dispositivo amplio, visible y preparado para actuar de forma preventiva y eficaz”.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez, ha explicado que “el despliegue de 997 servicios responde a un análisis detallado de la actividad y de la afluencia prevista durante la Navidad, combinando servicios ordinarios y extraordinarios”. El comisario ha subrayado que “la coordinación diaria con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y el uso de medios como la vigilancia aérea con drones o la unidad canina nos permite mejorar la prevención, la capacidad de respuesta y la seguridad en todos los eventos y espacios públicos”.

Asistentes

Entre los asistentes se encontraban la concejala del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, la concejala de Administración, Información y Mujer, Amparo Chust, , la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Carla Mercé Torrella, el comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez, el intendente de la Policía Local, Salvador Gallardo, el comisario de la Comisaría de Torrent, Felipe Lluch, el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Francisco Real, el comandante jefe de la Compañía de Paiporta de la Guardia Civil, Marc Cortiella, el teniente comandante del Puesto Principal de Aldaia, José Luis Cebrián, el inspector de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana, Pedro Valero, actuando como secretario José Eduardo Llavata.