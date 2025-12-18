Xirivella aprueba un presupuesto de 27,4 millones de euros con 2 millones para mejorar los barrios

El Ayuntamiento de Xirivella aprueba el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 27.431.540 euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. Se trata de unas cuentas realistas, equilibradas y socialmente comprometidas, diseñadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y continuar transformando el municipio desde la estabilidad económica.

El presupuesto de 2026 consolida una gestión económica solvente, con un dato especialmente relevante: Xirivella es un ayuntamiento sin deuda. Esta situación de saneamiento económico otorga estabilidad, capacidad de planificación y margen para afrontar inversiones presentes y futuras con responsabilidad.

Uno de los ejes principales de estas cuentas es la garantía y mejora de los servicios públicos esenciales. El presupuesto destina más de 24 millones de euros a gastos de personal y gastos corrientes, asegurando la correcta prestación de servicios como la limpieza viaria, la recogida de residuos, los servicios sociales, la igualdad y la inclusión. En este sentido, se refuerzan partidas clave para responder a las demandas reales de los vecinos y vecinas.

Pleno de aprobación de presupuestos en Xirivella. / A.X.

El presupuesto de 2026 tiene un marcado carácter social. Las políticas de atención a las personas se ven reforzadas con incrementos significativos en programas como el servicio de ayuda a domicilio y el programa Menjar a Casa, que aumentan su dotación en un 20%, o el Centro Ocupacional, cuyo presupuesto crece un 10%. Además, se incrementan en un 60% las partidas destinadas a igualdad y conciliación, manteniéndose gratuitas la Escola d’Estiu y la Matinera, una medida clave para apoyar a las familias

La juventud ocupa también un lugar central en el presupuesto. La Concejalía de Juventud incrementa su presupuesto en un 60 %, permitiendo impulsar la creación de un Centre Jove en el Barrio de la Luz, un servicio que acercará recursos, actividades y oportunidades a la población joven de esta zona del municipio.

En materia educativa, el Ayuntamiento refuerza su apoyo a las familias con el incremento del Bono Escolar hasta los 100.000 euros, un 20 % más que el año anterior, con el objetivo de aliviar el esfuerzo económico que supone la vuelta al colegio y garantizar la igualdad de oportunidades

Este plan presupuestario apuesta también por la seguridad ciudadana y la prevención. Se incorporan 170.000 euros en inversiones destinadas a la mejora del retén de la Policía Local, la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, radares de control de velocidad y el desarrollo del Plan Municipal Territorial de Emergencias y del Plan de Riesgo de Inundaciones, reforzando la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo.

En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento destinará casi 2 millones de euros a la mejora de barrios, infraestructuras y espacios públicos. Destacan actuaciones como el asfaltado de varias calles del municipio, con una inversión de 370.000 euros, la instalación de juegos acuáticos en la piscina del Polideportivo Ramón Sáez, con 165.000 euros, y la aportación municipal de 250.000 euros para la modernización de los polígonos industriales, clave para fortalecer el tejido económico y el empleo.

23 millones de fondos externos

A estas inversiones municipales se suma una oportunidad histórica de transformación, con la gestión directa de más de 23 millones de euros en fondos externos procedentes de distintas administraciones, que permitirán acometer actuaciones estratégicas sin comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

El presupuesto de 2026 se aprueba, además, sin subida de impuestos municipales, a excepción del incremento obligado de la tasa de residuos derivado de la obligatoriedad del gobierno central.

En definitiva, el Presupuesto Municipal de 2026 es un presupuesto pensado para las personas, que garantiza y mejora todos los servicios públicos, refuerza la atención social, impulsa la inversión y prepara a Xirivella para el futuro desde la estabilidad, la responsabilidad y el rigor en la gestión.