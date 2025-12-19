Benetússer critica el cierre de la oficina PROP DANA y pide diálogo al Consell para mantenerla

La Oficina PROP Dana sigue "siendo un servicio esencial" para la realización de trámites sobre la reconstrucción tras la riada por parte de la ciudadanía de Benetússer, por lo que el Ayuntamiento de Benetússer no entiende que la Generalitat haya decidido suprimirla. De ahí que el consistorio que dirige Eva Sanz ha expresado su profundo malestar por la decisión de la conselleria de eliminar este servicio del municipio.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, recuerda que hace un mes se remitió una carta formal a la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, solicitando la continuidad de la Oficina PROP DANA en la localidad, "sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta oficial", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El consistorio considera "incomprensible" que se plantee el cierre o la reubicación de este recurso justo "cuando más falta hace", en un momento en que muchas familias y comercios siguen en proceso de reconstrucción.

Benetússer fue uno de los municipios más afectados por la dana, que provocó importantes daños en viviendas, comercios, equipamientos públicos e infraestructuras, obligando al Ayuntamiento a volcarse en tareas de reconstrucción, gestión de ayudas y atención ciudadana.

La Oficina PROP DANA, creada en colaboración con la Generalitat y ubicada en el edificio municipal Nou Espai, se ha convertido en una herramienta clave para canalizar trámites, resolver dudas y acompañar a los vecinos en la gestión de ayudas y expedientes vinculados a la emergencia.

Más de 1.500 atenciones en dos meses

En solo los dos últimos meses, la Oficina PROP DANA de Benetússer ha prestado más de 1.500 atenciones a la ciudadanía, gestionando desde ayudas por pérdida de vehículos hasta certificados digitales, recursos, citas administrativas, acompañamiento digital y consultas sobre ayudas estatales y autonómicas. Estos datos evidencian que la demanda sigue siendo muy elevada y que la recuperación real de las familias y negocios afectados está lejos de haberse completado, por lo que el Ayuntamiento insiste en que suprimir el servicio supone un claro retroceso en la atención pública.

La reubicación del servicio en otro municipio, implica obligar a los vecinos de Benetússer a desplazarse a una localidad, afectando especialmente a personas mayores, con menos recursos o con movilidad reducida. El ayuntamiento subraya que esta decisión incrementa las barreras de acceso a la Administración en un contexto en el que muchas gestiones son complejas y requieren acompañamiento presencial y cercano.

Llamamiento al diálogo y a la rectificación

El ayuntamiento cedió en su momento para la instalación de la oficina un espacio céntrico y ha invertido en mobiliario y equipamiento para garantizar un servicio de calidad, demostrando su compromiso con la colaboración institucional.

Por ello, se reclama a la conselleria que reconsidere la eliminación de la Oficina PROP DANA de Benetússer, mantenga el servicio mientras persistan los efectos de la DANA y atienda la petición de reunión formulada por la alcaldesa para encontrar una solución que evite que el municipio pierda un recurso fundamental para su recuperación.