La conselleria arregla la bomba de agua y devuelve el suministro a la finca de la Coma

La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha) ha cumplido su previsión y ha reparado la bomba de presión de agua que estaba estropeada en un edificio público y de su propiedad en el barrio de la Coma, en Paterna, y que tenía a sus vecinos y vecinas sin suministro de agua potable desde hacía semanas. Este diario publicó la situación y el organismo autonómico dependiente de la conselleria de Vivienda señaló que como tarde el sistema estaría de nuevo operativo este viernes, como así ha sido.

Fuentes de la Evha señalaron que si bien los técnicos ya habían acudido días previos para evaluar el estado de la infraestructura, esta mañana el fontanero ha culminado los trabajos de presión para impulsar el agua hasta el último piso, el octavo, que no podía acceder a este bien esencial y ha comprobado con el vecindario que así era. A partir de hoy, las 32 puertas de este edificio público de vivienda social del humilde barrio paternero vuelve a tener agua cuando abre el grifo.

Una circunstancia que devolverá a la normalidad su rutina, que se había convertido en un sinfín de tareas para rellenar garrafas y calentar agua en cazos para ducharse, entre otras cosas, en un edificio donde viven personas mayores y también dependientes.