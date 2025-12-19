El Gobierno de España amplía 12 meses los plazos para presentar las memorias de los proyectos de reconstrucción

Hasta doce meses, si fuera necesario, tienen los ayuntamientos de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 para presentar las memorias de proyectos para la reconstrucción que son subvencionadas por los Fondos del Estado. Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la Comisionada especial para la reconstrucción de la dana, Zulima Pérez, a los alcaldes y alcaldesas durante una reunión mantenida este viernes en Nou Espai de Benetússer.

Al encuentro han acudido el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, el alcalde de Picanya, Pep Almenar, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, así como representantes de València, Algemesí, Torrent, Utiel, y Sedaví , que concentran una parte significativa de los recursos movilizados por el Gobierno de España para la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos dañados y que, en su conjunto, superan los 1.000 millones de euros en subvenciones concedidas.

La ampliación de plazos se articulará mediante una nueva Orden ministerial, que modificará el apartado decimoctavo de la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, dictada al amparo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre. La nueva redacción permitirá que el Comisionado pueda acordar, de oficio o a petición motivada de las entidades beneficiarias, hasta dos ampliaciones adicionales del plazo inicialmente establecido, de hasta seis meses cada una, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros. De este modo, los plazos que finalizaban el 5 de febrero de 2026 podrán ampliarse hasta un máximo de 12 meses adicionales.

Trabajos de reconstrucción de la dana. / A. C.

Esta medida se enmarca en la inversión histórica de 1.745 millones de euros impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana. Por primera vez, el Gobierno de España financia el 100% del coste de las obras de reconstrucción y, además, adelanta la totalidad del importe a los ayuntamientos, facilitando así una ejecución más ágil de las actuaciones.

Hasta ahora, el Gobierno central había asumido con carácter ordinario el 50% de los costes de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para las subvenciones por la dana, publicada el pasado 3 de febrero, estableció de forma excepcional la financiación íntegra de las obras, con el anticipo total de los fondos a las entidades locales.

España: "Escuchamos a los alcaldes y alcaldesas"

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha subrayado que esta decisión es fruto del diálogo permanente con las entidades locales. “Escuchamos a los alcaldes y alcaldesas, que nos pedían más tiempo para ejecutar bien las obras y presentar las memorias con todas las garantías. Esta ampliación de plazos es una respuesta responsable que facilita la reconstrucción y asegura que los proyectos se desarrollen con rigor y eficacia”, ha señalado.

Durante la reunión también se ha realizado un seguimiento detallado del estado de las actuaciones financiadas, se han actualizado las memorias y los importes aprobados y se ha revisado la planificación individualizada de cada municipio, reforzando los procedimientos de intercambio de información entre los ayuntamientos y el Comisionado.

Por su parte, la comisionada Zulima Pérez ha destacado la importancia de este acompañamiento institucional y técnico. “La reconstrucción tras la dana exige una coordinación constante con los ayuntamientos. Este trabajo conjunto nos permite detectar dificultades, anticipar soluciones y garantizar que las inversiones se ejecuten con eficacia y seguridad jurídica”, ha afirmado.

Con esta ampliación de plazos y con una financiación sin precedentes, el Gobierno de España reafirma su compromiso con todos los municipios afectados por la dana, garantizando que la reconstrucción se realice con recursos suficientes, seguridad jurídica y una planificación adecuada para fortalecer los servicios públicos y la resiliencia del territorio