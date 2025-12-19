La Mancomunitat promueve la gastronomía navideña con degustaciones en cuatro municipios

La gastronomía tradicional navideña y el folklore se dan la mano en l’Horta Sud a través de la iniciativa “Sabors que regeneren”, que pondrá en marcha la Mancomunitat este sábado, 20 de diciembre, a través de diversas degustaciones y actuaciones en cuatro municipios: Albal, Beniparrell, Picanya y Sedaví.

“Sabors que regeneren” es el título de la actividad en la cual se ofrecerán de forma gratuita a la ciudadanía productos tradicionales navideños elaborados en una decena de hornos y panaderías tradicionales de los municipios. La iniciativa está patrocinada por la Diputació de València, a través de la subvención del programa Impulsem Turisme 2025 que ha recibido la Mancomunitat, y en ella colaboran los cuatro ayuntamientos.

Cabanes: "Queremos poner en valor nuestra gastronomía y negocios"

"Queremos poner en valor nuestra gastronomía y nuestros negocios. Los establecimientos donde se han adquirido los productos resultaron muy afectados por la DANA, pero afortunadamente han hecho el esfuerzo de reabrir y ahora queremos poner en valor su esfuerzo, su tradición y su sabiduría con esta acción", explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Preparación de los 'pastissets de moniato'. / Levante-EMV

En las degustaciones se ofrecerán los tradicionales “pastissets de moniato”, así como cocas de calabaza, de naranja o de zanahoria y turrones además de otros productos salados e incluso panetones, que se elaboran estos días aprovechando las celebraciones navideñas y las reuniones familiares, de amistades o de empresas.

La empresa comarcal Via Heraclia, dedicada a servicios culturales y turísticos, será la encargada de llevar a cabo las degustaciones al resultar adjudicataria del contrato. En “Sabors que regeneren” colabora, además, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, que se ha encargado de gestionar las actuaciones de los grupos.

Actuaciones de folklore

De este modo, la actividad comenzará este sábado, a las 11 horas, de forma simultánea en la plaça del Mercat de Beniparrell, donde actuará el grupo Dos i Dos Folk mientras se ofrece una degustación de productos, y en el mercado municipal de Albal, que contará con un pequeño recital de l’Escola Coral de Veus, además de la gastronomía.

Una hora y media más tarde, la actividad se trasladará a Sedaví, donde a las 12,30 en el mercado municipal actuará l’Escola de Tabal i Dolçaina A quatre Quaranta, además de ofrecerse productos tradicionales, y en paralelo en el mercado municipal de Picanya, la actuación del Grup de Danses Realenc estará acompañada de degustaciones.