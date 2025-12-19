Paterna lleva a un foro europeo su modelo de economía circular en empresas
El ayuntamiento ha sido la única administración local referente en economía circular que ha presentado su proyecto de Simbiosis Industrial en este evento internacional celebrado en Burgos
Sagredo destaca que "esta iniciativa posiciona a Paterna como un referente en economía circular y refuerza la apuesta del municipio por el crecimiento empresarial y la innovación"
El Ayuntamiento de Paterna ha participado recientemente en el I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa en Áreas Industriales, celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha presentado su modelo de economía circular y simbiosis industrial como ejemplo de buenas prácticas a nivel nacional y europeo.
Durante este foro internacional, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo Marco, acompañado por el portavoz y concejal de Gran Ciudad, David Fortea, y el responsable del Servicio de Industria, Empresa y Universidad, José María Martínez, dio a conocer el proyecto de Simbiosis Industrial desarrollado junto al Instituto Tecnológico Aidimme para el tejido empresarial del municipio. Esta iniciativa ha sido reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su contribución a la economía circular.
Paterna fue la única administración local participante que expuso una estrategia de colaboración público-privada en sostenibilidad, centrada en la gestión eficiente de recursos, la valorización de residuos y la cooperación entre empresas. En este contexto, el alcalde presentó la plataforma colaborativa de gestión de residuos dirigida a las firmas de Paterna Ciudad de Empresas, así como los servicios de la recién creada Oficina Municipal de Simbiosis Industrial.
Según explicó Sagredo, el municipio se ha consolidado como un enclave estratégico preparado para impulsar nuevos modelos productivos más eficientes, responsables y colaborativos, con el objetivo de avanzar hacia una industria más sostenible en sus seis áreas empresariales.
Empresas y expertos
El I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa reunió a más de 200 participantes entre empresas, expertos internacionales, administraciones públicas y entidades sociales procedentes de España, Francia, Polonia y Finlandia. El foro sirvió como espacio de intercambio de experiencias reales y estrategias innovadoras en ámbitos como la economía circular, la energía, la movilidad sostenible y la cooperación empresarial.
Con esta participación, Paterna refuerza su posicionamiento como municipio referente en reaprovechamiento de materiales, gestión compartida de servicios y reducción del impacto ambiental en entornos industriales.
