Picassent presenta su nueva marca institucional con la Torre Espioca presente

El Ayuntamiento de Picassent ha empezado a desplegar la nueva marca institucional del municipio, una identidad visual renovada que responde a la voluntad de dotar en la localidad de una imagen gráfica moderna, sólida y coherente, capaz de representar su esencia y de adaptarse a las necesidades actuales de comunicación institucional. La nueva marca nace después de un proceso de reflexión estratégica que pone el foco en la identidad propia del municipio, su legado histórico y su papel como motor de desarrollo económico y social.

La nueva identidad visual apuesta por un sistema gráfico más versátil, sencillo y duradero. El diseño integra referencias al patrimonio local, como la Torre Espioca, elemento emblemático del municipio, así como a su pasado y presente industrial, sin olvidar el origen agrícola que marcó durante años la economía de la zona.

Con un lenguaje visual contemporáneo, la marca refuerza valores como la institucionalidad, el sentimiento de pertenencia y la profundidad histórica, a la vez que proyecta una imagen clara de innovación y futuro. Esta nueva identidad permitirá una aplicación coherente en todos los apoyos municipales, mejorando la calidad gráfica y la recognoscibilidad de Picassent tanto para la ciudadanía como para el exterior.

El concejal de Comunicación, Jaume Sobrevela, ha destacado que la nueva marca «no es solo un cambio estético, sino una herramienta estratégica para construir una imagen de pueblo con valor, capaz de influir positivamente en la percepción del municipio, atraer actividad económica y reforzar el orgullo de pueblo entre sus vecinos y vecinas», comenta.

Con esta renovación de la identidad visual, el Ayuntamiento, comenta Sobrevela, «da un paso adelante para consolidarse como un municipio dinámico, muy conectado, atractivo para la industria y el emprendimiento, y comprometido con una comunicación institucional clara, moderna y alineada con el momento de crecimiento que está viviendo», concluye.

El diseño ha sido llevado a cabo por la valenciana y diseñadora gráfica, Carmina Ibáñez, que tiene en su trayectoria trabajos parecidos en otras instituciones públicas.