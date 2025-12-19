Sedaví clausura el punto de transferencia de escombros tras retirar 1.685 toneladas de residuos

La Conselleria de Medio Ambiente ha clausurado el punto de transferencia de escombros de Sedaví tras gestionar la retirada de 1.685 toneladas de residuos, con una inversión de 300.000 euros. De esta forma, finaliza en este municipio la gestión extraordinaria de residuos derivados de las riadas y se recupera el servicio ordinario tras invertir 3,4 millones de euros.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, junto al alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, ha estado presente en la clausura del mayor punto de acopio del municipio, que durante los últimos meses había acumulado escombros provenientes de las tareas de reconstrucción y, anteriormente, residuos generados por las riadas y vehículos siniestrados.

Esta actuación, se enmarca en el dispositivo especial puesto en marcha por la Generalitat para ayudar a cerca de una veintena de ayuntamientos en la retirada de residuos generados por las obras de reconstrucción. Un ”último esfuerzo” de la Generalitat para apoyar a los ayuntamientos tras la primera tanda de gestión de residuos de las riadas, en las que se invirtieron más de 200 millones de euros, de los que algo más de tres millones corresponden al municipio.

“Muchos ayuntamientos no podían asumir por sí mismos el coste que suponen las tareas de limpieza y retirada de todos los escombros surgidos del proceso de reconstrucción tras las riadas, por lo que la Generalitat ha asumido la gestión”, ha explicado el vicepresidente tercero.

Más del 90 % de coches afectados

Asimismo, Martínez Mus ha recordado que, junto al Ayuntamiento de Sedaví, la Generalitat hizo “un esfuerzo titánico” para la retirada de los vehículos afectados por las riadas, siendo la localidad que registró el mayor número de vehículos dañados que se depositaron en la misma campa donde se han acumulado los escombros. Casi 7.000 de los 7.500 vehículos del municipio se vieron afectados, lo que corresponde a más del 90 %.

Antes y después del punto de escombros clausurado en Sedaví. / GVA

Además de Sedaví, en el plan de choque de la Generalitat participan una veintena de municipios como Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L’Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria y Sot de Chera. Para la financiación de este dispositivo especial de retirada de escombros, la Vicepresidencia Tercera está invirtiendo entre 30 y 40 millones de euros.

Compromiso con las poblaciones afectadas

Según el vicepresidente, “la Generalitat mantiene su compromiso con las poblaciones afectadas y consolida la colaboración entre diferentes administraciones para afrontar de manera conjunta los retos derivados de las riadas para tratar de volver a la normalidad”.

Estas medidas se enmarcan en el conjunto de actuaciones del Plan Endavant y de las tareas de la reconstrucción, que también contempla en sus objetivos otras actuaciones en Sedaví por un importe global de 38,8 millones, en su mayoría ayudas directas destinadas a la población del municipio. Junto a la inversión en otras infraestructuras que dan servicio indirectamente a Sedaví, la cifra ascendería a 41,9 millones de euros.