Torrent culmina la rotonda del polígono Mas del Jutge

Las obras de la nueva rotonda situada en la intersección del Camí Mas del Jutge y la calle Sabaters, en el polígono industrial Mas del Jutge de Torrent, han finalizado este viernes, quedando la infraestructura abierta al tráfico de vehículos y permitiendo ya el uso completo de la glorieta, con lo que se ha mejorado "de forma inmediata la circulación y los accesos a la zona industrial", según ha destacado el consistorio.

La nueva glorieta, con un diámetro interior de 18 metros y dos carriles de 4 metros, incorpora además arcenes, viales de servicio y una reordenación completa de los flujos de tráfico que permitirá una circulación más fluida, segura y ordenada, especialmente para vehículos de gran tonelaje. La actuación ha contado con un presupuesto de 561.028,94 euros (IVA incluido) y se enmarca dentro del desarrollo de la ronda oeste de Torrent, un eje viario estructural que vertebra el municipio y mejora su conexión con las principales infraestructuras de comunicación.

El concejal de Urbanismo de Torrent, José Gozalvo, ha visitado la rotonda, "una actuación largamente reivindicada por empresas, trabajadores y vecinos", que supone un hito en la mejora de la movilidad y la competitividad de una de las principales áreas industriales de la ciudad.

No obstante, quedan pendientes unas actuaciones finales de jardinería en el centro de la rotonda, así como labores mínimas de pintura, trabajos que han tenido que retrasarse como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días, y que se ejecutarán en los próximos días.

Estaba prevista la inauguración oficial con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y representantes del tejido empresarial del polígono Mas del Jutge, si bien este acto ha tenido que posponerse para próximas fechas debido al retraso de los trabajos finales ocasionado por las lluvias de esta semana.

Demanda histórica de empresas y vecinos

Con esta actuación, el ayuntamiento finaliza una infraestructura estratégica que da respuesta a un problema histórico de accesibilidad y seguridad vial que se arrastraba desde la inauguración del Pont Blau en 2009. Durante más de una década, este punto ha concentrado importantes dificultades para el tráfico pesado, generando cuellos de botella, giros indebidos y problemas de acceso a las parcelas industriales del polígono.

Un acceso estratégico

La finalización de la rotonda desbloquea un acceso clave que facilita la conexión directa del polígono Mas del Jutge con la CV-36, la A-7, la A-3 y la CV-410 hacia Bonaire, reforzando el papel de Torrent como nodo logístico y empresarial en el área metropolitana de Valencia. Además, esta reordenación viaria permitirá desviar parte del tráfico del núcleo urbano, contribuyendo a reducir la presión circulatoria en la ciudad y mejorando la seguridad vial para conductores y peatones.

El proyecto ha incluido también la reposición de todos los servicios afectados —saneamiento, telefonía, electricidad y alumbrado—, el fresado y repavimentado de calzadas con materiales modernos y la adecuación de aceras con criterios de accesibilidad universal, garantizando una infraestructura duradera, funcional y adaptada a las necesidades actuales.

Sostenibilidad

La actuación se completará con una intervención paisajística que refuerza la integración urbana y la sostenibilidad ambiental. La glorieta ha sido ajardinada con especies autóctonas como romero, tomillo, lavanda y menta, incorpora un sistema de riego por goteo y cuenta con una encina central como elemento simbólico de la identidad natural de Torrent, mejorando notablemente la imagen de entrada al polígono industrial.

Durante la visita, el concejal Gozalvo ha destacado la importancia de la actuación señalando que “con la finalización de esta rotonda y apertura al tráfico, damos respuesta a una reivindicación histórica de más de quince años. No se trata solo de una obra viaria, sino de una infraestructura estratégica que mejora la seguridad, la movilidad y el día a día de empresas, trabajadores y vecinos”.

Gozalvo ha subrayado también el impacto económico de la actuación, “el polígono Mas del Jutge es uno de los grandes pulmones industriales de Torrent. Facilitar sus accesos, ordenar el tráfico pesado y mejorar sus conexiones supone reforzar la competitividad de nuestras empresas y apostar claramente por el empleo y el desarrollo económico de la ciudad”.

Los vecinos de Torrent también se verán beneficiados por esta infraestructura, ya que la mejora de la movilidad y la redistribución del tráfico contribuirán a una ciudad más ordenada, segura y mejor conectada. De ahí que el edil ha enmarcado la obra dentro de una visión global de ciudad: “esta rotonda forma parte de una estrategia más amplia como es la ronda Oeste, un proyecto estructural que permite vertebrar Torrent, aliviar el tráfico del casco urbano y posicionar a nuestro municipio como un referente logístico e industrial en el área metropolitana de Valencia”.