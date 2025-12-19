Torrent: el PP denuncia intentos del PSPV y Compromís para "asaltar el ayuntamiento" con transfuguismo

El Partido Popular de Torrent ha denunciado públicamente el “espectáculo político permanente” que, a su juicio, están protagonizando desde el pasado mayo el anterior alcalde socialista Jesús Ros, el grupo municipal del PSPV-PSOE y Compromís, a quienes acusa de haber dedicado "medio año entero al reparto de sillones y sueldos" en lugar de trabajar por los intereses de la ciudad.

Los populares han salido a responder un día después a las críticas de desgobierno que realizaron este jueves desde la oposición socialistas y Compromís, que emplazaron a la alcaldesa Amparo Folgado a plantear una cuestión de confianza ligada a la aprobación de los presupuestos de 2026, en caso de que no logre aprobarlos. De momento ni se han presentado. Los socialistas, en rueda de prensa, descartaron que finalmente se presente la moción de censura contra Folgado que estaban negociando con el concejal y exportavoz de Vox Guillermo Alonso del Real, pues este finalmente no da su apoyo.

Así lo ha manifestado el secretario general del PP de Torrent, José Francisco Gozalvo, quien ha lamentado que la oposición haya convertido la política municipal "en un circo constante" en uno de los momentos más difíciles para el municipio tras la dana de octubre de 2024.

Medio año de política espectáculo

Según ha señalado Gozalvo, Torrent ha afrontado en el último año un escenario especialmente complejo tras los efectos de la dana, que obligó a centrar todos los esfuerzos en la reconstrucción de infraestructuras, servicios y espacios públicos.

Sin embargo, desde el PP aseguran que durante este periodo el PSOE de Jesús Ros “no ha estado preocupado por la recuperación de la ciudad”, sino por “cómo asaltar el Ayuntamiento y alterar el resultado de las urnas, donde los torrentinos votaron por mayoría absoluta a los partidos de centroderecha”.

El dirigente popular considera que la oposición "ha renunciado a ejercer una labor constructiva" para centrarse exclusivamente en el ruido mediático y la confrontación política, en un contexto en el que la "ciudad necesitaba unidad, responsabilidad y trabajo conjunto" de toda la corporación municipal.

Intentos de cambiar el gobierno por la vía del transfuguismo

En este sentido, el secretario general del PP ha denunciado los intentos reiterados del PSPV y Compromís de tentar al concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real —elegido por los votantes de derechas— para que cambie el gobierno municipal y entregue la alcaldía a la izquierda. Desde el Partido Popular consideran que esta maniobra supone “un fraude a la voluntad popular” y un intento de implantar en Torrent "un gobierno Frankenstein". Gozalvo ha calificado esta estrategia de “absolutamente vergonzosa” y ha acusado directamente a Jesús Ros de pretender gobernar “alternado la voluntad popular de los votos”.

El PP también se ha referido a la rueda de prensa ofrecida ayer por el PSOE, en la que sus responsables aseguraron que no habrá una moción de censura, pero anunciaron que continuarán con su estrategia política durante 2026. Desde el Partido Popular interpretan estas declaraciones como una confirmación de que "la política espectáculo, el circo y el ruido mediático van a continuar", en detrimento de la estabilidad institucional y del trabajo por los vecinos, algo que según Gozalvo, va a seguir haciendo la alcaldesa y el equipo de gobierno, “los ciudadanos valorarán en 2027 quien ha trabajado por Torrent y quien se ha dedicado a enfangar sin aportar nada”, ha señalado Gozalvo.

Críticas a la falta de liderazgo de Ros

Desde el PP han exigido al exalcalde Ros que “se ponga de una vez a trabajar” y abandone la confrontación constante. En este punto, Gozalvo ha criticado que el exalcalde “ni siquiera ejerce como portavoz de su grupo municipal”, optando por “refugiarse en la segunda bancada” y evitando dar la cara en los debates políticos.

“Quien quiere liderar algo debe dar la cara y asumir responsabilidades”, ha señalado el secretario general del PP, quien considera que esta actitud evidencia la falta de proyecto y liderazgo del PSOE local, totalmente dividido en dos bandos.

El PP recuerda los tres años sin presupuestos durante el mandato de Ros

Gozalvo ha recordado que Jesús Ros “no está legitimado para dar lecciones de gestión ni de responsabilidad institucional”. Según ha detallado, durante su etapa como alcalde, Torrent estuvo tres años consecutivos sin presupuestos municipales, entre 2016 y 2019.

Durante ese periodo, Ros no llevó los presupuestos al Pleno, los prorrogó y tampoco se sometió a una cuestión de confianza, a pesar de gobernar en minoría. Para el PP, estos antecedentes desautorizan las críticas actuales del exalcalde y ponen en evidencia su gestión en su segunda etapa de alcalde.

El gobierno PP-VOX, solo ante la reconstrucción tras la dana

El Partido Popular ha denunciado que el actual equipo de gobierno, formado por PP y VOX, se ha sentido “absolutamente solo” durante el último año en la tarea de reconstrucción tras la dana. Según Gozalvo, mientras el gobierno municipal trabajaba para recuperar la normalidad, el PSOE se limitaba a criticar y generar cortinas de humo.

Desde el PP insisten en que trabajar por Torrent implica exigir respuestas al Gobierno de España y colaborar en soluciones reales, no obstaculizar la gestión municipal. Así, entre las principales reivindicaciones, el PP exige al PSOE que se sume a la petición dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar una moratoria de tres años al nuevo impuesto estatal sobre residuos, "conocido como el 'basurazo' de Pedro Sánchez". Esta solicitud ha sido trasladada mediante tres cartas enviadas por la alcaldesa, Amparo Folgado, y una moción aprobada por el pleno municipal.

"El Partido Popular reclama que esta moratoria se aplique no solo a Torrent, sino a todos los municipios afectados por la dana, al considerar injusto imponer nuevas cargas fiscales en un contexto de reconstrucción", manifiestan en un comunicado, donde tamibén reprochan al PSPV que critique que solo se haya ejecutado el 8 % de los fondos estatales destinados a la reconstrucción sin exigir responsabilidades al Gobierno central. Según ha explicado, el principal problema es que el Ejecutivo no permite seguir contratando obras por el procedimiento de emergencia.