Albal apuesta por la música y la tradición en su programa de actividades navideñas

El Ayuntamiento de Albal, en colaboración con las asociaciones culturales, sociales y deportivas del municipio, ha preparado un completo programa de actividades para celebrar la Navidad 2025. Unas fiestas que llegan tras unas navidades marcadas el año pasado por la dana y que este año vuelven con más fuerza, ilusión y una programación pensada para que la disfruten personas de todas las edades, invitando a vecinos y visitantes a vivir el espíritu navideño en las calles y plazas del municipio.

La programación comenzó el pasado 6 de diciembre con la inauguración del belén en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, obra de E. Navarro Belen&Art, que puede visitarse hasta el 11 de enero en horario de tarde entre semana y por la mañana los fines de semana.

En el apartado musical, el 17 de diciembre, la Coral de Veus actuó en la Residencia de Ancianos Antonio y Julio Muñoz Genovés, mientras que la Coral Polifònica Santa Ana ofreció su tradicional Concert de Nadal ayer en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles. Además, la Coral de Veus y la Sociedad Juventud Musical de Albal (SJMA) ofrecerán próximamente sus tradicionales conciertos de Navidad en la iglesia de San Carlos y en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, respectivamente.

Mañana, 21 de diciembre, será uno de los días más especiales para los más pequeños y pequeñas de Albal, ya que Papá Noel visitará el parque San Carlos, donde de 10 a 14 horas habrá juegos y animación infantil. Por la tarde, a las 17 horas, el salón del Bar Cooperativa acogerá el Festival Solidari de Nadal, organizado por la SJMA y Cáritas Albal.

El lunes, 22 de diciembre, los escolares de Albal recibirán la visita del Paje Real, en una actividad organizada por la concejalía de Educación. Por su parte, el martes, 23 de diciembre, el público infantil disfrutará del musical ‘Navidades mágicas’, que se representará a las 18 horas en el Salón Mediterráneo.

El 27 de diciembre, la plaza de la Constitución será escenario de un acto previsto para el 12 de octubre que tuvo que aplazarse por la alerta meteorológica a la que se sumarán las precampanadas adultas. El acto se celebrará de 17 a 01.30 horas, con la animación de la Orquesta Náufragos. Ese mismo día, a las 18 horas, se celebrará la tradicional Sant Silvestre, con salida desde la plaza del Jardí.

Preparados para despedir el 2025

El 28 de diciembre, los niños disfrutarán de las precampanadas infantiles, de 17 a 20 horas en la plaza del Jardí.

El 30 de diciembre, los mayores del municipio celebrarán las Pruebas Senior a las 18 horas en el Bar Cooperativa, mientras que la Cena de Fin de Año tendrá lugar el 31 de diciembre a las 20 horas en el Mercado Municipal.

El programa de actos se reanudará en 2026 con los tradicionales Fanalets de Reis, que reunirán a las familias el 4 de enero, a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura de Albal y recorrerán las calles de la localidad, en un acto organizado por la SJMA y Batucado.

La cabalgata de los Reyes Magos es el acto más esperado de las fiestas navideñas / Ayuntamiento de Albal

Finalmente, el 5 de enero a las 18.30 horas, las calles de Albal se llenarán de fantasía con la esperada Cabalgata de Reyes, organizada por la concejalía de Fiestas.

El Ayuntamiento de Albal, con esta programación, hace una llamada a seguir reforzando los lazos de unidad para continuar curando las heridas que dejó la dana en el municipio, en unas fechas en las que, más que nunca, nos reunimos con familiares y amigos.