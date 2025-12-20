Alcàsser, Llocnou, Sedaví y Beniparrell se unen para optar a fondos europeos para la reconstrucción

Que la reconstrucción tras la dana va más allá de los colores políticos no es un simple eslogan, sino una realidad. Al menos así lo entienden los municipios de l'Horta Sud que no dudan en aliarse para conseguir subvenciones para ejecutar las infraestructuras necesarias para resurgir de manera más resiliente de cara a posibles catástrofes.

Un ejemplo lo protagonizan Alcàsser, Llocnou de la Corona, ambos con gobiernos del PP, Sedaví del PSPV y Beniparrell, de Compromís. Los cuatro municipios se han unido para poner en marcha una unidad funcional de trabajo para la elaboración del Plan Edil-dana.

Este plan permitirá optar hasta 6 millones de euros de financiación europea de los fondos Feder, en el marco del Reglamento Restore, destinados a la reconstrucción, mejora y prevención ante los efectos de la riada

"Los cuatro municipios trabajaremos de manera coordinada en medidas clave como la mitigación del riesgo de crecida de los barrancos y la implantación de redes de saneamiento separativas, avanzando hacia un territorio más seguro, sostenible y resiliente", explica el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo.

Área urbana funcional

A esta línea de ayudas presentada por el Ministerio de Hacienda, se pueden presentar ciudades grandes de más de 75.000 habitantes, que podrán acceder a un máximo de 12 millones de euros, ciudades intermedias con entre 20.000 y 75.000 habitantes, a las que se les podrá asignar una senda financiera máxima de 9 millones de euros y Áreas Urbanas Funcionales de en torno a 20.000 habitantes y excepcionalmente de al menos 15.000 habitantes, en el que haya un municipio cabecera de entre 10.000 y 20.000 habitantes, y que accederán a un máximo 6 millones.

Esta última opción es por la que han optado estos cuatro municipios, que juntos aglutinan a una población de en torno a los 24.000 habitantes, con Alcàsser ejerciendo como municipio de cabecera, "en una muestra de cooperación institucional para proteger la ciudadanía y prepararnos mejor para el futuro". Fue también Alberto Primo el "maestro de ceremonias" de esta reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alcàsser, donde asistieron los alcaldes de Sedaví, José Francisco Cabanes, y de Beniparrell, Voro Masaroca, con sus técnicos.

Durante la reunión se analizaron posibles intervenciones. / A.A.

La ayuda está destinada a 45 ámbitos de intervención temáticos, referidos a campos como la gestión de riesgos y prevención de catástrofes, la digitalización, la eficiencia energética, las energías renovables, la inclusión social o la regeneración del entorno físico.

Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud de expresión de interés, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Según explica Primo, "en el caso de Beniparrell y Alcàsser compartimos iniciativas en torno al barranco de Picassent, que es el que nos ha generado daños en la última dana, mientras que a Sedaví y Llocnou les importa sobre todo solucionar el problema de evacuación de pluviales".