L‘Eliana presenta més de trenta activitats culturals, familiars i festives
La programació de Nadal inclou música, teatre, cinema, comerç, tradicions i la tan esperada Cavalcada de Reis
L’Ajuntament de l’Eliana ja ha iniciat la seua tradicional programació d’EliaNadal 2025/2026. Enguany, el calendari municipal reuneix més d’una trentena de propostes dirigides a tots els públics i que es desenvoluparan entre el passat 4 de desembre i el proper 5 de gener.
L’agenda festiva va començar el 4 de desembre amb un contacontes a la Biblioteca Municipal, i va continuar amb activitats molt destacades com ara l’exhibició de betlems, l’animació musical i la degustació de xocolate del dia 6.
Fira del Comerç de Nadal
La segona setmana d’activitats va donar inici amb la popular Fira del Comerç de Nadal (13 i 14 de desembre) o el Concert de l’Orquestra Simfònica UME (19 de desembre).
Per la seua part, aquest dissabte 20 serà el torn de la Ronda de Nadal pels carrers del municipi. I a més a més, la programació també incorpora propostes culturals i escèniques de gran format, com El Viatge del Monstre Feroç (21 de desembre), el teatre musical Gisela, la veu de Disney (26 de desembre) i la projecció familiar de Zootrópolis 2 (27 de desembre).
Festa de Cap d’Any
Tampoc faltaran activitats juvenils d’oci digital i tecnològic el 29 de desembre. L’arribada de final d’any es celebrarà amb la Festa de Cap d’Any Infantil el matí del 31 de desembre, seguida de la tradicional Festa de Cap d’Any a mitjanit a la plaça del País Valencià, on el municipi donarà oficialment la benvinguda al 2026.
Amb l’entrada de gener, l’Eliana rebrà el dia 4 els Emissaris Reials, que recolliran les cartes de tots els xiquets i xiquetes en una jornada plena d’animació i propostes familiars.
Finalment, el 5 de gener se celebrarà la Cavalcada de Reis, un dels actes més multitudinaris del municipi.
L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha assenyalat que "EliaNadal s’ha consolidat com un espai de trobada per a les famílies elianeres, una programació diversa i pròxima que combina cultura, tradició i convivència. Cada activitat està pensada perquè veïns, veïnes i visitants troben un motiu per a compartir i gaudir de l’esperit del Nadal".
