La Jaima del Cartero Real acerca la Navidad a la ciudadanía de Torrent

La Navidad 2025 llega a Torrent con un completo calendario de actividades para todas las edades e impulsando la participación de toda la ciudadanía en las fechas más especiales del año. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca que "estas fiestas están pensadas para que toda la familia viva la Navidad en las calles, en espacios públicos, y que nuestros barrios se llenen de ilusión, convivencia y actividades para todas las edades".

Por su parte, la concejal de fiestas, María Fernández, añade que "celebrar la Navidad juntos, con espectáculos, tradiciones y momentos compartidos, es también fortalecer nuestra identidad como ciudad acogedora y festiva".

Entre los principales hitos de este programa navideño destaca La Jaima del Cartero Real que, a lo largo de toda la Navidad, visitará múltiples espacios de la ciudad con juegos gigantes y dinámicas familiares para que los más pequeños puedan entregar sus cartas, participar en actividades infantiles y vivir experiencias mágicas.

Otro de los principales atractivos de la programación para estas fiestas será la Ciudad de la Navidad que, instalada en espacios céntricos, ofrece un ambiente temático navideño con espectáculos, decoración especial y actividades que permiten a las familias sumergirse en la magia de estas fechas con propuestas culturales y de ocio para todos los públicos.

Por otro lado, el deporte y el espíritu navideño se combinan en la San Silvestre Solidaria, una carrera que reunirá a vecinos de todas las edades con salida y meta en la ciudad, dinamizando la tarde del 27 de diciembre con música, animación y un ambiente festivo.

Fiesta de fin de año

El 31 de diciembre por la mañana, la ciudad celebrará la Nochevieja Infantil en la Plaza Unió Musical con photocall de personajes, campanadas especiales a mediodía, actuaciones y sorpresas para los niños y niñas.

Ya por la noche, Torrent despedirá el año con una fiesta abierta a todas las edades que incluirá ambientación musical, campanadas y espectáculo de fuegos artificiales para recibir el 2026 con alegría y convivencia ciudadana.

Gran Cabalgata de Reyes

El punto culminante de la Navidad llegará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de Reyes, un desfile de carrozas por las principales calles de la ciudad en el que Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán Torrent para repartir ilusión entre niños, niñas y familias, poniendo fin al ciclo festivo navideño.

La programación completa de actividades incluye además música en vivo, talleres, mercadillos y propuestas culturales que convierten a Torrent en un referente de la Navidad familiar en toda la comarca.

Todo aquellos que lo deseen pueden consultar la programación completa a través del siguiente enlace: https://torrent.es/navidad/.