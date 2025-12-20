Manises encèn la llum de les festes al ritme de la música i la festa
Aquest any hi haurà una novetat per a tots els habitants de la localitat i els veïns que vulguen apropar-se
Olivia Díaz
L’Ajuntament de Manises organitza una sèrie d’activitats durant els mesos de desembre i gener de 2026 per a tots els públics, sobretot l’infantil. La programació especial de Nadal, que va donar el tret d’eixida el diumenge 30 de novembre, a partir de les 17h, amb l’encesa de l’arbre, activitats infantils, una xocolatà popular, castell de focs artificials, una exhibició de gimnàstica rítmica i del club Karate Manises, i una actuació del grup de playbacks de Junta Local Fallera (JLF).
Els encarregats i encarregades d’encendre Nadal a Manises van ser membres dels col·lectius esportius de gimnàstica rítmica, de karate i del grup de playbacks de JLF.
Novetat per a aquest any
Una de les novetats d’aquest any és que tota la ciutadania va poder gaudir d’una pista de patinatge els dies 6 i 7 de desembre, d’11 a 14 h i de 16 a 29 h, i el dia 8 d’11 a 14 h. També a la mateixa plaça s’ubicarà una enquesta participativa a la qual pogueren participar tots i totes.
Del 12 al 14 de desembre la Casa de Cultura va acollir una nova edició del Festival de Literatura Infantil i Juvenil (FLIJ), en un cap de setmana en què multitud de xiquets i xiquetes partriciparen en activitats molt diverses, com ara contacontes, tallers, recitals, presentacions i signatures de llibres.
Per la seua banda, l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises va interpretar un concert amb la música de Gustav Mahler el pròxim 12 de desembre a les 21.30 h a l’església Sant Joan Baptista. També interpretaren una sèrie de "Nadales laiques en valencià" el dia 23 de desembre a l’església del barri Sant Francesc, amb dues sessions: a les 18.30 i a les 20 h.
Per als més joves, el Centre Juvenil Simetes va organitzar del 15 al 19 un torneig de ping-pong en dos categories (12-15 anys i 16-21 anys). El 17 de desembre, a les 19 h, es va fer el lliurament de premis del Concurs de Betlems.
El còmic i presentador Eugeni Alemany actuarà el 21 de desembre a les 19:00
El tradicional concert de Nadal estarà a càrrec de la S.M. L’Artística Manises hui, el 20 de desembre a les 19 h en l’Auditori Germanies, espai que també acollirà el monòleg d’Eugeni Alemany "La persona no descansa", el 21 a les 19 h. La programació continuarà el dia 27 a les 19 h amb "The world of Hans Zimmer", un concert immersiu de les BSO més conegudes. El dia 28 a les 12 h es posarà en escena el musical familiar "Encantados" i el dia 3 de gener de 16 a 17 h i de 17 a 18 h "Bitels per a bebés".
Activitats per als menuts i menudes
Per altra banda, l’Associació de Comerciants de Manises (ASCOMA) organitzarà activitats infantils amb Exponadal, a l’estació de metro Manises, per als dies 26, 27 i 28 de desembre. El mateix dia 26 es farà la IX Sant Silvestre solidària, a les 19 hores, amb eixida i meta a la plaça Rafael Atard.
Abans de l’aterratge dels Reis d’Orient, a partir del 3 de desembre ja hi haurà instal·lades diverses bústies reials per diferents punts de Manises. Els xiquets i xiquetes podran depositar les seues cartes en les bústies que trobaran al carrer Menéndez i Pelaio, carrer Paterna, barri Sant Jeroni i Mercat Els Pins.
La cavalcada de Reis de Manises de l’any 2026 està prevista pel seu recorregut habitual, amb l’arribada dels Reis d’Orient des de l’estació de metro Salt de l’Aigua, a les 17 hores del mateix 5 de gener, i amb la posterior recepció a la plaça Rafael Atard, on els xiquets i les xiquetes del municipi podran recollir el seu regal, a més de fer-se una foto amb Melcior, Gaspar i Baltasar.
