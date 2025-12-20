Mislata organiza una nueva edición de su Escuela de Navidad

En Mislata ya está todo a punto para vivir unas fiestas de Navidad llenas de actividades que se extenderán hasta el próximo 5 de enero. A lo largo de estas fechas, el ayuntamiento ha preparado una programación que combina tradición y nuevas propuestas, porque todos y todas puedan encontrar su espacio en la celebración navideña.

La campaña ‘Nadal a Mislata’ arrancó ayer, 19 de diciembre, con una propuesta dirigida especialmente a la juventud: las precampanadas de Fin de año en el Centro de Actividades Sénior. A partir de aquí, se encadenarán talleres creativos, actividades juveniles e iniciativas lúdicas como el taller de adornos con madera natural, el Juego Solidario al pabellón del Quint o la excursión a la pista de patinaje sobre hielo.

Carrera solidaria de San Silvestre / ROSA SAGREDO

Las familias también tendrán un papel destacado en la programación. Así pues, el 29 de diciembre llegará una de las citas más esperadas: el cine familiar en el Centro Cultural Carmen Alborch, con la proyección de la película ‘Robot Salvaje’. Además, la Escuela de Navidad funcionará del 26 de diciembre al 2 de enero en el CEIP Amadeo Tortajada para facilitar la conciliación en días no lectivos.

Por otro lado, el deporte y la solidaridad se darán la mano el 28 de diciembre con la celebración conjunta de la XXV San Silvestre y la Run Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC ), una de las pruebas más emblemáticas y tradicionales del calendario deportivo local.

Los más pequeños volverán a ser protagonistas el 31 de diciembre con ‘Menudes Campanades’ en las que se ofrecerán juegos gigantes, música en directo con Nanets Band Rock y toda una mañana de fiesta frente al Centro Cultural Carmen Alborch.

Llegada de Sus Majestades de Oriente

La magia navideña continuará con la tradicional Recepción de los Pajes Reales los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, para que los niños y las niñas de Mislata puedan entregar sus cartas a los Reyes y dejarlo todo preparado para que todo sea perfecto en la mañana del 6 de enero.

Como ya es costumbre, la programación culminará el 5 de enero con la gran Cabalgata de Reyes Magos que, a partir de las 18 horas, llenará las calles de ilusión y magia hasta su llegada final en la plaza Mayor.

Todas estas actividades convivirán con los talleres navideños del Centro Sociocultural La Fábrica y del Centro Cultural Carmen Alborch, así como con la Jornada de Puertas Abiertas de la Policía Local, prevista para hoy, 20 de diciembre, al parque de La Canaleta, una iniciativa que acerca al vecindario el trabajo de proximidad y prevención que el cuerpo desarrolla durante todo el año.

Una gran programación que invita a toda la ciudadanía a recorrer la ciudad y compartir momentos en familia y amigos alrededor de los días festivos.