Paterna vive la Navidad con tradición, música y un espíritu solidario

Paterna está inmersa en la magia y la ilusión de la Navidad, gracias a la programación que, un año más, ha preparado el ayuntamiento, con actividades dirigidas a todos los públicos y en las que la tradición, la cultura y la música son las protagonistas. De este modo, y a través del área de Tradiciones en colaboración con otras áreas como Promoción Lingüística y Participación Ciudadana, Comercio, Bibliotecas, Juventud, Personas Mayores y Deportes, los paterneros y paterneras podrán disfrutar durante estos días de celebración de un calendario navideño para vivir en familia.

Desde el pasado 10 de diciembre, Paterna ha ido encendiendo la luz de la Navidad en los distintos barrios del municipio, que ya están ataviados para las fiestas. Además, el 17 de diciembre se inauguró la Caseta de Papá Noel en la plaza del Pueblo, que se podrá visitar el 22 de diciembre, de 17 a 20 horas; el 23 de diciembre; por la mañana de 11 a 14 horas y por la tarde; y el 24 de diciembre solo de mañana. El espíritu navideño se completará con el Tren de la Navidad por Paterna que, desde el 22 de diciembre hasta el próximo 6 de enero de 2026, llevará a las familias y vecinos por un recorrido que une ocio, tradición y dinamización del comercio local y que invita a la ciudadanía a redescubrir sus calles desde la alegría, las luces y la celebración.

Sagredo, Andrea López, las Falleras Mayores y la Reina de las Fiestas en el acto del encendido de luces de Navidad esta tarde / Ayuntamiento de Paterna

Este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, las actividades familiares más destacadas serán las de Nadals a Paterna, con talleres, conciertos y Belén viviente en la plaza del Pueblo hoy, de 17.30 a 20 horas, y mañana desde las 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Junto a esta iniciativa, se suman otros actos como la celebración de la Navidad en colaboración con la Asociación de Vecinos de Alborgí, el lunes 22 de diciembre a las 18.30 horas en el Auditori Antonio Cabeza; o el Concierto de Navidad del Centro Musical Paternense, el martes 23 de diciembre a las 19.30 horas.

Los niños y niñas de Paterna también se divertirán con las distintas actividades, manualidades y misterios en el Parc Central, organizadas por la Casa de la Juventud con el Racó de Nadal, los días 23, 26, 29 y 30 en horario de 10 a 14 horas; con los Cuentacuentos tanto en valenciano como en castellano en las distintas salas y bibliotecas de los barrios de la localidad y en la plaza del Pueblo, los días 26, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero; o con el espectáculo de magia infantil en valenciano, que tendrá lugar en la plaza del Pueblo, el viernes 26 de diciembre a las 18 horas. Tampoco podía faltar ese mismo día por la tarde dentro del calendario navideño de Paterna una cita imprescindible para los paterneros y paterneras como es la carrera solidaria San Silvestre, a las 20 horas, con salida desde la explanada del cohetódromo.

El próximo fin de semana, 27 y 28 de diciembre, los vecinos y vecinas del municipio tendrán una programación muy musical. El sábado, a las 18 horas, el Gran Teatre Antonio Ferrandis acogerá para el público familiar la obra "Peter Pan y los libros perdidos". El domingo, a las 12 horas, está previsto el Concierto de Navidad de la Unión Musical de Santa Cecilia de Paterna que deleiterá a los asistentes en el Auditori Antonio Cabeza.

El "Musical Fantasy Land" tendrá lugar el día 29 a las 18 horas en la explanada del cohetódromo. Ya el martes, 30 de diciembre, se abrirá la Carpa Joven de 11 a 17 horas, en la explanada del Cohetódromo, que consistirá en una jornada de talleres y animación infantil, entre otros. Por la tarde, a las 17.30 horas este mismo espacio se llenará de música y de una animada sesión de baile para las personas mayores de Paterna, con previa entrada hasta completar aforo que podrán recoger en los centros de Mayores y en la propia Oficina de Atención a las Personas Mayores. Esa misma tarde otro musical para toda la familia "La Gata con Botas" en el Gran Teatre Antonio Ferrandis.

El mes de diciembre finalizará, por una parte, con la Fiesta de Nochevieja Infantil "Peque Campanadas", el 31 de diciembre a las 10.30 horas en la plaza Enginyer Castells, un acto que ha organizado por primera vez el Ayuntamiento de Paterna para los más pequeños de la casa. La velada festiva de este día tan especial para dar la bienvenida al 2026 continuará para los adultos a las 23:59 horas en la carpa del cohetódromo y vendrá amenizada por la Orquesta la Tribu.

Visita real

El nuevo año 2026 comenzará de nuevo cargado de nuevas actividades como un Xiquidisc en valenciano que tendrá lugar en el barrio La Coma el viernes, el 2 de enero, a las 17.45 horas y que también se celebrará a la misma hora el domingo, 4 de enero, en la plaza de Pueblo. Además, el viernes 2 de enero se representará la obra "Tempus Magicus-Circus", en el Gran Teatre Antonio Ferrandis a las 18 horas, un espectáculo también para toda la familia.

Por otra parte, el Cartero Real visitará la plaza del Pueblo en horario de 17 a 20 horas, los días 26 de diciembre y del 3 al 4 de enero para que los niños y niñas de Paterna puedan entregarle sus cartas. La Cabalgata de los Reyes Magos pondrá el broche final a la programación navideña de la ciudad el jueves, 5 de enero, a partir de las 18 horas. Este tradicional y esperado desfile llegará precedido por la visita de los pajes reales a los distintos centros cívicos de los barrios de la ciudad, acercando la ilusión de la Navidad a todos los vecinos antes de la gran cita que despedirá oficialmente estas fiestas navideñas.

Con todo, la concejala de Fiestas, Andrea López, destaca "el compromiso del consistorio paternero con la preservación de las tradiciones navideñas, la promoción de la lengua y la cultura, así como con la creación de espacios de encuentro que fomentan la participación ciudadana, la convivencia y los valores de solidaridad, especialmente, entre distintas generaciones". Con la programación diseñada, apunta la teniente alcalde de Tradiciones, Isabel Segura, quien ha destacado que "las calles de la ciudad se convertirán en un punto de reunión donde pequeños, jóvenes y mayores podrán compartir experiencias, emociones y momentos únicos".