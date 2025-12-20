Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puçol se "pinta de ilusión" para celebrar una nueva Navidad

El consistorio organiza una campaña en torno a unos vídeos protagonizados por personas del municipio que muestran cómo se prepara y se vive la fiesta desde lo cotidiano

La cabalgata de los Reyes Magos es uno de los momentos más esperados del año

La cabalgata de los Reyes Magos es uno de los momentos más esperados del año / Ayuntamiento de Puçol

Eduardo Enric

Puçol

El Ayuntamiento de Puçol desarrolla este año la programación de actos navideños bajo el claim ‘El Nadal es pinta d’il·lusió’, una campaña que pone en valor la esencia de la Navidad a través de la tradición, la convivencia y la ilusión compartida por los vecinos y vecinas del municipio. La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, señala que "con esta campaña, hemos querido poner el acento en aquello que nos identifica como pueblo: nuestras tradiciones, nuestra gente y la ilusión que se transmite de generación en generación. La Navidad en Puçol se vive desde casa, desde la cocina y desde la calle, y eso es lo que hemos querido reflejar".

La campaña de este año se ha articulado en torno a una serie de vídeos protagonizados por personas de Puçol, que muestran cómo se prepara y se vive la Navidad desde lo cotidiano. La elaboración de los tradicionales pasteles de boniato, la preparación de la sopa bruta para el día de Navidad o la organización de los sobres de les estrenes son algunas de las escenas que conforman estas piezas audiovisuales, conectando con la memoria colectiva y reforzando el mensaje de una Navidad construida desde la tradición y la ilusión compartida.

La Navidad de Puçol se vive desde la tradición, la convivencia y la ilusión

Paz Carceller

— Alcaldesa de Puçol

En paralelo a la campaña audiovisual, el ayuntamiento ha diseñado también una programación variada de actividades culturales, festivas y familiares que se desarrollan hasta el próximo 5 de enero en distintos espacios del municipio. La programación se inició con la Fira Comercial de Nadal y la Visita del Pare Noel, orientadas a dinamizar el comercio local y dar comienzo a las fiestas.

Belén inusual y la visita de los Reyes Magos

Entre las propuestas más destacadas se encuentran el Betlem Playmobil —visitable en l’Espai Voramar—, los espectáculos familiares y musicales en la plaza Comunitat Valenciana, las actividades juveniles, así como las propuestas musicales y de ocio que se concentran en los Jardins Muralla durante las fechas señaladas.

La Navidad en Puçol concluirá en enero con los actos dedicados a los Reyes Magos, que incluyen la Visita dels patges reials, la Visita dels Reis Mags al Betlem y la tradicional Cavalcada Reial.

De este modo, desde el Ayuntamiento de Puçol se invita a toda la ciudadanía a seguir participando en esta programación, que refuerza el espíritu de comunidad y pone en valor las tradiciones que definen la Navidad en el municipio.

