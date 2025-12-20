Quart de Poblet celebra hoy la San Silvestre y el "Concert de Nadal"

Quart de Poblet dio la bienvenida oficial a la Navidad el pasado 12 de diciembre con el encendido de luces que, un año más, reunió a decenas de familias ante las puertas del ayuntamiento. La cuenta atrás, seguida con emoción por pequeños y mayores, marcó el inicio de unas semanas cargadas de ilusión, cultura, deporte y actividades pensadas para todos los colectivos del municipio. Con calles y plazas ya iluminadas, el municipio se prepara para vivir una de las épocas más esperadas del año a través de una programación amplia e inclusiva.

La alcaldesa, Cristina Mora, destacó que la Navidad en Quart de Poblet "es sinónimo de convivencia, tradición y participación", y subrayó la apuesta municipal por ofrecer cada año nuevas iniciativas que refuercen el carácter familiar de estas fechas. Entre ellas, este año destaca la nueva ruta navideña familiar con marionetas, un recorrido teatralizado que invita a descubrir los motivos de suelo navideños desde una mirada diferente, especialmente pensada para las familias.

Uno de los eventos más esperados por las familias será ‘La Fireta de Nadal’, que se celebrará los días 29 y 30 de diciembre en la explanada junto a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor. Desde las 10 hasta las 18 horas, los asistentes podrán disfrutar de un sinfín de actividades gratuitas: talleres, animaciones, juegos infantiles y actuaciones impulsadas por las áreas municipales y numerosas entidades deportivas, sociales, culturales y juveniles.

La cultura como motor

Por otro lado, el programa cultural vuelve a ocupar un papel protagonista estas fiestas. El Auditori Molí de Vila acoge hoy el tradicional ‘Concert de Nadal’ de la Banda L’Amistat, mientras que mañana, 21 de diciembre, la Iglesia de la Puríssima Concepció celebrará el concierto del 50 aniversario del Orfeó Veus Juntes, una efeméride especial marcada por la música. El miércoles 24 será protagonista la Ronda de Villancicos de la Escola Coral Veus Juntes, que recorrerá las calles del municipio manteniendo viva una de las tradiciones navideñas más queridas.

La vertiente deportiva tampoco faltará en estas fechas, en la que destaca la tradicional carrera San Silvestre, que recorrerá hoy las calles de Quart de Poblet en un ambiente festivo donde los disfraces, las risas y la animación serán protagonistas.

Para despedir el año, Quart de Poblet celebrará una fiesta abierta al público en el aparcamiento Roll de les Eres. La DJ Raquel Maravilla amenizará la noche desde las 23.30 horas hasta las campanadas, que darán paso a un espectacular castillo de fuegos artificiales. La celebración continuará con la actuación de la Orquesta La Fiesta, que acompañará a los vecinos y vecinas en la bienvenida al 2026.

Por último, el 5 de enero se celebrará la esperada Cabalgata de Reyes Magos, cuyo recorrido arrancará a las 18.15 horas desde la calle Ramón y Cajal hasta la Biblioteca Municipal Enric Valor. Allí se celebrará la Recepción Real, el momento más mágico para los niños y niñas, que podrán entregar sus últimos deseos antes de la noche de Reyes.

Con una propuesta completa, diversa y pensada para todos los públicos, Quart de Poblet reafirma su compromiso con la cultura, la participación ciudadana y el mantenimiento de las tradiciones que hacen de la Navidad una celebración especial para todo el municipio.