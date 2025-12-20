Adiós a las teclas y al barro: El piano de Maribel Albalat ya no volverá a sonar

Maribel Albalat, exalcaldesa de Paiporta, ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que se despide de su piano, un instrumento que le ha acompañado durante más de 35 años. En su publicación, Albalat ha relatado que el piano, que ha sido un símbolo personal a lo largo de su vida, quedó gravemente dañado tras la dana. A pesar de sus intentos de restaurarlo, ha lamentado que no ha sido posible salvarlo.

La publicación Albalat, acompañada de la canción Interstellar de Daniela Mlčúchová, ha sido un acto simbólico de despedida, donde ha compartido con sus seguidores cómo la tormenta se llevó más que solo objetos materiales. "El barro se lo llevó todo", ha escrito, recordando cómo la catástrofe del 29-O afectó tanto a su vida personal como a su entorno.

El anuncio de la despedida de su piano se produce en un momento crucial de la vida de la exalcaldesa, quien el pasado mes de junio tomó la decisión de dejar la primera línea política temporalmente debido a problemas de salud. En un comunicado, Albalat anunció que dejaría el cargo de alcaldesa por recomendación médica, priorizando su bienestar. Su decisión de alejarse del servicio público también estuvo marcada por las críticas a su gestión tras la dana, aunque ella expresó su gratitud por el apoyo de la ciudadanía durante sus años al servicio de Paiporta.