Xirivella celebra con ExpoNadal, pista de patinaje y tobogán gigante

Xirivella ya está inmersa de lleno en la celebración de las fiestas navideñas. El pasado 12 de diciembre celebró la "Encesa", con la que se dio inicio a cerca de cuatro semanas de frenética actividad pensada para el público familiar.

La plaza de Gerardo Garcés se convertirá en el epicentro de la Navidad desde este sábado y hasta el 31 de diciembre con la instalación de una pista de patinaje, un tobogán gigante y ExpoNadal, un recinto que albergará en horario de mañana y de tarde un gran número de actividades y espectáculos familiares. Este fin de semana, además, la plaza también acogerá la Fireta de Nadal, donde participan más de una veintena de comercios y asociaciones de la localidad y habrá atracciones, talleres, música, demostraciones… Será el sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y el domingo, de 11 a 14 horas.

La propuesta para este fin de semana se completa el domingo con la quinta edición de la Sant Silvestre, la carrera más divertida del año en la que participan un millar de corredores y corredoras. Además, habrá un premio de un jamón para el grupo disfrazado más original y se sortearán cestas navideñas.

Pensado para el público adolescente, los días 29 y 30 de diciembre se celebrará la Gaming Experience en el Centre Jove de Xirivella. Una actividad que, cada año, congrega a más gente y que se ha convertido en una cita navideña indispensable para la juventud de la localidad.

Barrio de la Luz

La Navidad también llegará al Barrio de la Luz. Así, el próximo 26 de diciembre habrá merienda popular y, después, espectáculo de magia con Jorge Chust en la plaza de l’Alqueria Nova, donde también habrá espectáculo el día 29 con el grupo Los Trotamundos.

El 2 de enero será el turno para el musical "Hércules y la fuerza del destino", en el patio del IES Ramon Muntaner, y al día siguiente se proyectará en el auditorio municipal la película para todos los públicos de "Heidi. El rescate del lince".

La Cabalgata de Reyes pondrá fin a las fiestas, como es tradicional. Una cabalgata que en Xirivella siempre se celebra por partida doble. Los Reyes Magos visitan, primero, al Barrio de la Luz, a las 17.30 está prevista su llegada; y, posteriormente, al centro de la ciudad, sobre las 18 horas, para irse pronto a la cama con la ilusión de unas fechas únicas.