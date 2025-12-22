Benetússer encarga la reconstrucción de las piscinas y pistas deportivas a Tragsa

El pleno del Ayuntamiento de Benetússer ha aprobado hoy el encargo de ejecución de las obras de los proyectos de reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas con un presupuesto de 3,8 millones de euros y de las pistas polideportivas y de pádel con un presupuesto de 1,4 millones de euros. En los dos casos los encargos se realizan a la empresa pública Tragsa que será la responsable de asignar empresa responsable de las obras.

El proyecto de reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas actuará sobre la red de saneamiento y pluviales, asegurando la correcta evacuación del agua. También se repararán las cubiertas, tabiques, suelos, techos y paredes con nuevos revestimientos, pinturas y alicatados. Los vasos de las piscinas serán revisados y reparados, cambiando revestimientos y elementos como rejillas y escaleras. Se sustituirá la carpintería interior y exterior dañada, y se instalarán de nuevo los equipamientos de gimnasio y spa que resultaron destruidos.

En cuanto a las instalaciones técnicas, se renovarán por completo las eléctricas, fontanería, climatización, calefacción, ventilación, agua caliente y deshumidificación de las piscinas, además de la depuración del agua y el sistema contra incendios.

Se actuará también en la urbanización exterior, reponiendo pavimentos, zonas ajardinadas y vallados. Finalmente, se hará una limpieza general y se repondrán los equipamientos deportivos y de uso público necesarios para volver a poner en marcha el complejo.

Pistas multideportivas

El proyecto de reconstrucción de las pistas multideportivas y de pádel del polideportivo incluye tambien la zona de calistenia, la red de saneamiento, los accesos y el muro de cerramiento hacia la avenida Orba y la calle Esports. En las pistas multideportivas se proyecta la demolición de las soleras dañadas y la ejecución de nuevas bases de hormigón, drenajes perimetrales e imbornales, junto con un nuevo revestimiento deportivo antideslizante y la reposición del equipamiento como canastas, porterías, postes y redes.

En las pistas de pádel, está previsto renovar completamente soleras, césped artificial, vidrios y cerramientos metálicos, recuperando la práctica deportiva y reduciendo el riesgo de que el agua vuelva a comprometer la estructura. La obra aprovechará para modernizar el alumbrado, sustituyendo las antiguas luminarias por proyectores LED de alta eficiencia y larga vida útil, con mejores niveles de iluminación y menor consumo energético.

Además, el proyecto contempla el diseño de una nueva red de saneamiento pluvial independiente, con tuberías de mayor diámetro, más imbornales y pendientes adecuadas, que permitirá evacuar el agua con rapidez y evitar encharcamientos. Uno de los cambios más visibles será la transformación de los accesos y caminos entre pistas, que pasarán de soluciones de tierra compactada a pavimentos de hormigón drenante en zonas secundarias y hormigón impreso en accesos principales, combinando accesibilidad, estética y mejor comportamiento frente a la escorrentía. El cierre perimetral se reconstruirá mediante un nuevo muro de hormigón armado coronado por valla metálica, replicando la imagen previa pero reforzando su resistencia.