Benetússer encarga la reconstrucción de las piscinas y pistas deportivas a Tragsa
El pleno ha aprobado el encargo de las obras de los dos proyectos con un valor total de 5,2 millones de euros
El pleno del Ayuntamiento de Benetússer ha aprobado hoy el encargo de ejecución de las obras de los proyectos de reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas con un presupuesto de 3,8 millones de euros y de las pistas polideportivas y de pádel con un presupuesto de 1,4 millones de euros. En los dos casos los encargos se realizan a la empresa pública Tragsa que será la responsable de asignar empresa responsable de las obras.
El proyecto de reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas actuará sobre la red de saneamiento y pluviales, asegurando la correcta evacuación del agua. También se repararán las cubiertas, tabiques, suelos, techos y paredes con nuevos revestimientos, pinturas y alicatados. Los vasos de las piscinas serán revisados y reparados, cambiando revestimientos y elementos como rejillas y escaleras. Se sustituirá la carpintería interior y exterior dañada, y se instalarán de nuevo los equipamientos de gimnasio y spa que resultaron destruidos.
En cuanto a las instalaciones técnicas, se renovarán por completo las eléctricas, fontanería, climatización, calefacción, ventilación, agua caliente y deshumidificación de las piscinas, además de la depuración del agua y el sistema contra incendios.
Se actuará también en la urbanización exterior, reponiendo pavimentos, zonas ajardinadas y vallados. Finalmente, se hará una limpieza general y se repondrán los equipamientos deportivos y de uso público necesarios para volver a poner en marcha el complejo.
Pistas multideportivas
El proyecto de reconstrucción de las pistas multideportivas y de pádel del polideportivo incluye tambien la zona de calistenia, la red de saneamiento, los accesos y el muro de cerramiento hacia la avenida Orba y la calle Esports. En las pistas multideportivas se proyecta la demolición de las soleras dañadas y la ejecución de nuevas bases de hormigón, drenajes perimetrales e imbornales, junto con un nuevo revestimiento deportivo antideslizante y la reposición del equipamiento como canastas, porterías, postes y redes.
En las pistas de pádel, está previsto renovar completamente soleras, césped artificial, vidrios y cerramientos metálicos, recuperando la práctica deportiva y reduciendo el riesgo de que el agua vuelva a comprometer la estructura. La obra aprovechará para modernizar el alumbrado, sustituyendo las antiguas luminarias por proyectores LED de alta eficiencia y larga vida útil, con mejores niveles de iluminación y menor consumo energético.
Además, el proyecto contempla el diseño de una nueva red de saneamiento pluvial independiente, con tuberías de mayor diámetro, más imbornales y pendientes adecuadas, que permitirá evacuar el agua con rapidez y evitar encharcamientos. Uno de los cambios más visibles será la transformación de los accesos y caminos entre pistas, que pasarán de soluciones de tierra compactada a pavimentos de hormigón drenante en zonas secundarias y hormigón impreso en accesos principales, combinando accesibilidad, estética y mejor comportamiento frente a la escorrentía. El cierre perimetral se reconstruirá mediante un nuevo muro de hormigón armado coronado por valla metálica, replicando la imagen previa pero reforzando su resistencia.
