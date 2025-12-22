Benetússer rinde homenaje a las personas mayores de 90 años del municipio

Coincidiendo con las entrañables fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Benetússer celebró el pasado viernes un acto dedicado a reconocer la trayectoria vital de las personas más mayores de la población. El Centre Cultural El Molí acogió así el encuentro en el que se dieron cita los 9 vecinos y vecinas nonagenarios que fueron subiendo a un escenario en el que fueron recibidos por la alcaldesa Eva Sanz Portero para hacerles entrega de un detalle personalizado en reconocimiento “de su ejemplo, esfuerzo y cariño con el que durante tantos años han contribuido a construir el Benetússer en el que vivimos”.

De este modo, durante el acto de homenaje se puso en valor la trayectoria vital de Josefa Sebastià Vilar (90 años), Pilar Lázaro Sáez (91 años), Rosario Pastor Carretero (91 años), Fernando Bañón Lorenzo (91 años), Amparo Ridaura Escrivá (91 años), María Moreno Fernández (92 años), María Vila Soriano, (92 años), Desiderio Donat Martínez (92 años) y Amalia Lucas Rodríguez (99 años).

Con esta celebración el Ayuntamiento de Benetússer retomó un acto ya celebrado en el 2023 y que no pudo realizarse en el 2024 a causa de la situación de emergencia provocada por la riada del 29 de octubre, “con el deseo de reunirnos nuevamente en años venideros para continuar poniendo en valor el magnífico legado de nuestras personas mayores”, concluyó la alcaldesa, Eva Sanz.

Los asistentes al acto, organizado por la concejalía de Mayores, pudieron además disfrutar del concierto de la Coral Me Benetússer con su repertorio navideño y de una exhibición de los talleres de baile en línea.