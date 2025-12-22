Burjassot vive un fin de semana de conciertos de Navidad

Los tradicionales conciertos de Navidad de Burjassot, de la mano de sus sociedades musicales con la colaboración del Ayuntamiento, echaron a andar este pasado fin de semana con los mejores deseos para todo el mundo.

La primera actuación, celebrada el viernes al anochecer en las instalaciones de la Asociación Cultural La Constancia, tuvo como protagonistas a los componentes del Coro y Rondalla La Amistad bajo la dirección de José Manuel Felipe.

Banda sinfónica y banda juvenil

Al día siguiente, sábado por la tarde en el paseo de Concepción Arenal, fueron la Banda Sinfónica y la Banda Juvenil de la Agrupación Musical Los Silos, junto con el Coro Infantil, a las órdenes de Javier López Salón y José Carlos Vidal Ramírez, las encargadas de llenar el paseo de la célebre pionera del feminismo con una cuidada selección de villancicos. El concierto –ofrecido conjuntamente– tuvo como colofón la visita de los Reyes Magos.

El domingo

El domingo por la tarde, en la iglesia de San Miguel Arcángel, la Orquesta de Cuerda, el Coro Infantil y la Coral de la Agrupación Musical Los Silos también ofrecieron la mejor cosecha de su repertorio navideño. Asimismo, este día por la mañana en el salón de actos del Colegio Patronato Juan XXIII, actuó la Unión Musical Amadeus.