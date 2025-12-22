La Canyada se moviliza contra la nueva tasa de residuos en Paterna

El Centro Social de La Canyada acogió el pasado viernes una charla informativa sobre la nueva tasa municipal de residuos que reunió a más de medio centenar de vecinas y vecinos. El encuentro, organizado por las asociaciones vecinales de La Canyada y del Barrio Centro de Paterna, junto a la Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benagéber, sirvió para canalizar la creciente preocupación ciudadana y denunciar la "falta de transparencia y de participación" en la implantación de esta tasa.

Durante el acto, las entidades alertaron del riesgo de una doble imposición en la financiación del servicio de gestión de residuos urbanos y criticaron la fórmula elegida por el ayuntamiento para su cobro: la inclusión de la tasa en el recibo del agua. Según las personas ponentes, este sistema resulta "injusto y poco incentivador del reciclaje", ya que no diferencia entre los hogares que separan correctamente sus residuos y aquellos que no lo hacen, ni tiene en cuenta los hábitos ambientales de las familias.

La sesión contó con la participación de Alberto López Albiñana, presidente de la Asociación Vecinal Barrio Centro de Paterna, y Germán López-Guitián, miembro de la Aliança per l’Emergència Climàtica y del Consejo de Sostenibilidad de L’Eliana. Sus intervenciones dieron paso a un animado turno de preguntas y a un debate que puso de manifiesto el "alto interés vecinal y la inquietud existente" ante la aplicación de la nueva tasa.

Las entidades organizadoras resumieron sus principales objeciones y reivindicaciones en tres puntos fundamentales. El primero, el "riesgo de doble imposición, al repercutirse el coste del servicio por diferentes vías", mientras que también alertaron de la "inadecuación del consumo de agua como indicador para calcular la generación de residuos", así como la "ausencia de información pública, participación ciudadana y campañas de educación ambiental" previas a la aplicación de la tasa.

Frente a este modelo, las asociaciones defendieron que la política de residuos debe basarse en la justicia ambiental y la corresponsabilidad ciudadana, aplicando el principio de “quien contamina paga y quien recicla ahorra”. Asimismo, reclamaron la implicación real del vecindario en el diseño de un sistema más justo, transparente y sostenible.

Experiencias y alternativas

Durante su intervención, Germán López-Guitián expuso la experiencia de l’Eliana como ejemplo de gestión eficiente y participativa de los residuos, proponiéndola como posible referencia para Paterna.

Por su parte, Alberto López Albiñana analizó la estructura actual de la factura del agua y las implicaciones económicas de la nueva tasa, señalando sus debilidades y planteando criterios de cálculo más equitativos y proporcionales.

El acto concluyó con una petición expresa al Ayuntamiento de Paterna para que lleve a cabo una revisión en profundidad del sistema de tasas y de su método de cobro, abriendo un proceso real de diálogo.

Las asociaciones reclamaron, además, estudiar la implantación de un nuevo sistema de recogida de residuos que permita aumentar las tasas de reciclaje y que valore de forma efectiva el comportamiento de los hogares, diferenciando entre quienes reciclan y quienes no, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y adaptado a la realidad de los distintos barrios del municipio.

Anuncio municipal de bonificaciones

Cabe recordar que el ayuntamiento anunció hace unas semanas que está ultimando un completo paquete de bonificaciones para aplicar a la nueva tasa europea de residuos, la denominada 'eurotasa', con el objetivo de aliviar la carga económica a las familias, favorecer un pago más cómodo y fomentar el reciclaje en todo el municipio.

Entre las principales medidas incluidas en el nuevo paquete destacan una bonificación del 15% del importe anual para todas las viviendas paterneras en base a parámetros de calidad ambiental y fomento del reciclaje en nuestra ciudad y una bonificación del 30% para familias numerosas y monoparentales, otro 30% para pensionistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, así como para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.