Carmen Ortí visita los centros educativos de Massanassa y Catarroja afectados por la riada

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado los centros educativos de Massanassa y Catarroja afectados por la riada del pasado año.

Ortí ha visitado las aulas prefabricadas que acogen a estudiantes y profesorado de la Escuela Infantil Ausiàs March y del CEIP Lluís Vives, ubicadas en el Polideportivo Municipal de Massanassa. Ambos centros resultaron gravemente dañados por la riada y desarrollan actualmente toda su actividad lectiva en estas instalaciones temporales.

Para este enclave, la Conselleria ya dispone del perfil definido y del informe de viabilidad técnica de la parcela que permitirá unificar infantil y primaria en un nuevo centro de tres líneas.

Posteriormente, la responsable de Educación de la Generalitat se ha desplazado hasta la localidad vecina de Catarroja. Allí ha realizado un recorrido por las aulas prefabricadas del IES Berenguer Dalmau, un centro que también quedó íntegramente afectado por la dana y cuya actividad docente se está garantizando en su totalidad en módulos provisionales mientras avanza el proceso de reposición.

124 centros afectados

Durante el transcurso de su visita, Carmen Ortí ha recordado que la riada que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 afectó en mayor o menor medida a 124 inmuebles educativos de la Comunitat Valenciana y dejó a cerca de 48.000 alumnos sin poder acudir, de un día para otro, a sus centros.

La consellera ha destacado el esfuerzo de los equipos directivos y del profesorado de los centros afectados “para garantizar, en las circunstancias más difíciles, la continuidad educativa y el retorno progresivo a la normalidad a las aulas”.

Visita de la consellera de Educación a los barracones escolares de Massanassa y Catarroja. / GVA

Asimismo, Ortí ha hecho alusión a “la solidaridad y al esfuerzo conjunto entre administraciones”, que ha hecho posible “continuar avanzando en este camino para garantizar un servicio educativo con garantías”. También ha agradecido el trabajo de estos últimos meses a toda la comunidad educativa de los centros afectados, incluidos también el IES Alameda y el Conservatorio de Utiel.

A las visitas también han asistido el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, y el director general de Infraestructuras Educativa, José María Larena.

Por su parte, el director general de Infraestructuras ha visitado además otros centros afectados de Paiporta, Alfafar, Alginet y Algemesí, afectados también por la dana.