Cientos de personas se concentran en Torrent en defensa de las pistas de atletismo

En una plaza abarrotada de chaquetas naranjas y atletas de todas las edades, el club de atletismo de Torrent ha salido a la calle este lunes para reivindicar su espacio deportivo, que considera que está en peligro por la colocación de postes para el rugby en sus pistas. Cientos de personas han llenado la plaza del Obispo Benlloch frente al ayuntamiento en una concentración que era una banda sonora de pitos y cánticos reivindicativos. Durante la protesta, ha tomado la palabra el presidente del club Miguel Ángel Villalba, la atleta del club, Claudia Rubio y el Director Técnico de la Federación valenciana de Atletismo, José Peiro, quien ha acudido a la concentración para dar su apoyo a la entidad torrentina.

El club local ha exigido al consistorio que rectifique y no ponga "en riesgo" las pistas de atletismo que utiliza el club local instalando postes para la práctica de rugby en el mismo espacio. Una decisión que consideran que es injusta con una entidad como la suya con 40 años de historia, unos 400 atletas de todas las edades y un reguero de reconocimientos que avalan su excelencia, tal como han reivindicado en otras ocasiones.

Concentración ante el ayuntamiento de Torrent. / Fernando Bustamante

Con el lema "en defensa de nuestras pistas", los manifestantes piden que no se convierta el espacio deportivo de Parc Central en una pista solo para el rugby, pues se trata de un club mucho más joven y con apenas una veintena de deportistas frente a los 400 de atletismo. Reiteraron durante la concentración una y otra vez que no están en contra del rugby, deporte para el que piden un espacio "digno", pero sí alertan de que si se instalan dos postes unidos de 12 metros de altura, la actividad de atletismo se verá resentida, en peligro y sin seguridad.

En primer lugar, se pondrá en riesgo la práctica de disciplinas de jabalina y otros lanzamientos, pues será imposible entrenar y acoger competiciones por la seguridad de los atletas y en segundo lugar, el Parc Central no podrá ser sede de campeonatos oficiales. "Las pistas son para correr y lanzar, no para placar", "no a la desaparición del atletismo de Torrent o "gobierno ausente, el atletismo está presente", eran algunos de los gritos que se escuchaban sobre una base de pitidos constantes para llamar la atención de la ciudadanía.

Manifestación ante el ayuntamiento de Torrent. / Fernando Bustamante

"Es injusto que nos quieran apartar introduciendo postes de rugby en nuestras instalaciones a escondidas. Siempre nos enteramos a posteriori", han lamentado en un comunicado en el que también han criticado la instalación de unas estructuras de hormigón y hierro semicubiertas por el césped artificial, lo que pondrá en peligro a los jóvenes lanzadores. Es una "trampa para ellos", según han denunciado.

"Es preocupante que nos digan que nos debemos de adaptar, no tiene lógica esta defensa férrea a un club de rugby de una veintena de deportistas. No es compatible una pista de rugby y una de atletismo", añadieron.

"Un deportista se hace y para eso hace falta recursos"

Durante la concentración tomó la palabra Claudia Rubio, una atleta que lleva 15 años en el club y que habló en nombre de los cientos de atletas de esta entidad deportiva. "Venimos con ilusión y no queremos que esto merme el desarrollo de los deportistas. Un deportista no nace, se hace y para eso necesitamos instalaciones dignas", señaló.

El club, que llevaba pancartas y había colocado en un rincón decenas de trofeos que ha conseguido durante su trayectoria de cuatro décadas, pidió, una vez más al ayuntamiento que revierta esta decisión y busque una solución para el rugby fuera de la pista de atletismo.