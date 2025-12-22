Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

Compra en el Mercado de Burjassot y gana: sorteo de carros de compra y regalos por Navidad

El Mercado Municipal l’Almara de Burjassot sortea tres carros de compra valorados en 420 € entre quienes compren en sus puestos a partir del 22 de diciembre, facilitando la participación en cada parada

Cartel promocional en valenciano.

Cartel promocional en valenciano. / A.B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

Desde el Merado Municipal l’Almara de Burjassot, contando con la colaboración de la Concejalía de Mercados y Comercio, dirigida por Rosa Coca, y la empresa pública CEMEF, se ha lanzado la campaña de Navidad que, un año más, va a suponer grandes premios para las vecinas y los vecinos que realicen sus compras en este espacio municipal.

Este año, concretamente, se podrá participar en el sorteo de tres carros de compra valorados en 420€ y, además, se regalará un carro para poder llevar la compra realizada. Concretamente, cada una de las paradas participantes en la campaña entregará un lote valorado en 30 €, hasta alcanzar los citados 420 €.

Cómo acceder al sorteo

¿Cómo entrar en el sorteo? De la forma más fácil, realizando las compras en el Mercado, a partir del lunes 22 de diciembre, y rellenando los tickets con los datos personales que se indican en el mismo y que los diferentes puestos facilitarán. El sorteo de los carros será el lunes 5 de enero y la entrega de los mismos se realizará el sábado 10 de enero en el propio Mercado.

Noticias relacionadas y más

Un incentivo más para realizar las compras de Navidad en los puestos del Mercado Municipal l’Almara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents