Compra en el Mercado de Burjassot y gana: sorteo de carros de compra y regalos por Navidad

Desde el Merado Municipal l’Almara de Burjassot, contando con la colaboración de la Concejalía de Mercados y Comercio, dirigida por Rosa Coca, y la empresa pública CEMEF, se ha lanzado la campaña de Navidad que, un año más, va a suponer grandes premios para las vecinas y los vecinos que realicen sus compras en este espacio municipal.

Este año, concretamente, se podrá participar en el sorteo de tres carros de compra valorados en 420€ y, además, se regalará un carro para poder llevar la compra realizada. Concretamente, cada una de las paradas participantes en la campaña entregará un lote valorado en 30 €, hasta alcanzar los citados 420 €.

Cómo acceder al sorteo

¿Cómo entrar en el sorteo? De la forma más fácil, realizando las compras en el Mercado, a partir del lunes 22 de diciembre, y rellenando los tickets con los datos personales que se indican en el mismo y que los diferentes puestos facilitarán. El sorteo de los carros será el lunes 5 de enero y la entrega de los mismos se realizará el sábado 10 de enero en el propio Mercado.

Un incentivo más para realizar las compras de Navidad en los puestos del Mercado Municipal l’Almara.