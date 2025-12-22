Vaivén
Fiebre por la tarta de queso en Aldaia: colas para una porción de hasta 25 sabores
La Cova del Formatge abre sus puertas en una calle céntrica de este municipio con una oferta que levanta pasiones
Este sábado la calle Major de Aldaia presentaba unas colas de gente poco habituales. ¿Qué pasa aquí? Se debieron preguntar vecinos y vecinas que aprovechaban el buen día para salir a pasear. La respuesta estaba en un pequeño local que acaba de abrir sus puertas y que celebraba, entonces, una inauguración con un gran reclamo: porciones de tartas de queso a 1 euro.
Se trata de la Cova del Formatge, una nueva propuesta de negocio que se une al tejido comerrcial local de Aldaia con un producto muy querido por el público general. Y es que la tarta de queso es un dulce muy buscado y querido. En los últimos tiempos, los sabores se han diversificado. Si bien el ingrediente principal es el queso, los hay para todos los gustos. Queso y horchata, queso y pistacho, queso y galletas de distintas marcas, chocolate...en fin. Para elegir.
