Fiebre por la tarta de queso en Aldaia: colas para una porción de hasta 25 sabores

Este sábado la calle Major de Aldaia presentaba unas colas de gente poco habituales. ¿Qué pasa aquí? Se debieron preguntar vecinos y vecinas que aprovechaban el buen día para salir a pasear. La respuesta estaba en un pequeño local que acaba de abrir sus puertas y que celebraba, entonces, una inauguración con un gran reclamo: porciones de tartas de queso a 1 euro.

Se trata de la Cova del Formatge, una nueva propuesta de negocio que se une al tejido comerrcial local de Aldaia con un producto muy querido por el público general. Y es que la tarta de queso es un dulce muy buscado y querido. En los últimos tiempos, los sabores se han diversificado. Si bien el ingrediente principal es el queso, los hay para todos los gustos. Queso y horchata, queso y pistacho, queso y galletas de distintas marcas, chocolate...en fin. Para elegir.