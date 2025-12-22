Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

Vaivén

Fiebre por la tarta de queso en Aldaia: colas para una porción de hasta 25 sabores

La Cova del Formatge abre sus puertas en una calle céntrica de este municipio con una oferta que levanta pasiones

Tartas de queso en Aldaia, en un nuevo local que despierta pasiones.

Tartas de queso en Aldaia, en un nuevo local que despierta pasiones. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Este sábado la calle Major de Aldaia presentaba unas colas de gente poco habituales. ¿Qué pasa aquí? Se debieron preguntar vecinos y vecinas que aprovechaban el buen día para salir a pasear. La respuesta estaba en un pequeño local que acaba de abrir sus puertas y que celebraba, entonces, una inauguración con un gran reclamo: porciones de tartas de queso a 1 euro.

Se trata de la Cova del Formatge, una nueva propuesta de negocio que se une al tejido comerrcial local de Aldaia con un producto muy querido por el público general. Y es que la tarta de queso es un dulce muy buscado y querido. En los últimos tiempos, los sabores se han diversificado. Si bien el ingrediente principal es el queso, los hay para todos los gustos. Queso y horchata, queso y pistacho, queso y galletas de distintas marcas, chocolate...en fin. Para elegir.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents