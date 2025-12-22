El tercero, un cuarto y dos quintos caen en Alaquàs

La alegría llega a Alaquàs después de un año marcado por la reconstrucción de la dana. Un cuarto, dos quintos y el tercer premio han caído en la ciudad, en la administración Loteria Castillo, que en 2024 ya repartió un tercer, un cuarto y un quinto premio, igual que hoy.

Marcos Bernabeu, dueño de la administración, no cabe en sí mismo: “mucha emoción y alegría”. “El gordo cae aquí 100%”, decía.

Y, aunque el gordo finalmente no ha tocado, las sorpresas no han faltado. Mientras celebraban el cuarto premio ha sonado el quinto que también tenían a la venta, desatando toda la emoción posible y, posteriormente, el tercer quinto premio.

Los trabajadores no dan crédito: “estamos muy ilusionados”. Justo hace dos días repartieron 55.726 euros por la Primitiva, por lo que esta administración no para de repartir y dar alegría a sus clientes, mientras los abrazos y cánticos no faltaban.

Premiados anónimos

Desde Loteria Castillo afirman que conocen a los premiados y que “están muy contentos de que les haya tocado”. Solo cuentan que son del propio Alaquàs y Burjassot.

También aseguran que lo celebrarán a mediodía con una buena comida.

F. Calabuig

Juan, el repartidor que ha traído el cuarto premio

Pero si alguien es el responsable de muchas de las alegrías de hoy es Juan, el repartidor que ha conseguido vender la serie del cuarto premio, el ‘48477’. En Chollos el Barato, en Manises, clientes o curiosos compraban los décimos, sin saber que se iban a llevar la sorpresa de 20.000 euros por décimo.

Como anécdota, justo cuando ha salido el cuarto premio ha venido un niño a preguntar porque su padre le había dicho que fuera a la administración a ver si todavía podía comprar lotería, cuando los premios ya estaban siendo dados.