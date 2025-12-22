Loteria Navidad
El tercero, un cuarto y dos quintos caen en Alaquàs
La administración Loterías Castillo ha repartido las series de los números premiados, el cuarto con el ‘78477’, los quintos con el ‘23112’ y el ‘77715’ y el tercer premio, el ‘90693’
La alegría llega a Alaquàs después de un año marcado por la reconstrucción de la dana. Un cuarto, dos quintos y el tercer premio han caído en la ciudad, en la administración Loteria Castillo, que en 2024 ya repartió un tercer, un cuarto y un quinto premio, igual que hoy.
Marcos Bernabeu, dueño de la administración, no cabe en sí mismo: “mucha emoción y alegría”. “El gordo cae aquí 100%”, decía.
Y, aunque el gordo finalmente no ha tocado, las sorpresas no han faltado. Mientras celebraban el cuarto premio ha sonado el quinto que también tenían a la venta, desatando toda la emoción posible y, posteriormente, el tercer quinto premio.
Los trabajadores no dan crédito: “estamos muy ilusionados”. Justo hace dos días repartieron 55.726 euros por la Primitiva, por lo que esta administración no para de repartir y dar alegría a sus clientes, mientras los abrazos y cánticos no faltaban.
Premiados anónimos
Desde Loteria Castillo afirman que conocen a los premiados y que “están muy contentos de que les haya tocado”. Solo cuentan que son del propio Alaquàs y Burjassot.
También aseguran que lo celebrarán a mediodía con una buena comida.
Juan, el repartidor que ha traído el cuarto premio
Pero si alguien es el responsable de muchas de las alegrías de hoy es Juan, el repartidor que ha conseguido vender la serie del cuarto premio, el ‘48477’. En Chollos el Barato, en Manises, clientes o curiosos compraban los décimos, sin saber que se iban a llevar la sorpresa de 20.000 euros por décimo.
Como anécdota, justo cuando ha salido el cuarto premio ha venido un niño a preguntar porque su padre le había dicho que fuera a la administración a ver si todavía podía comprar lotería, cuando los premios ya estaban siendo dados.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
