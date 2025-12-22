Mislata realiza un simulacro del sistema de mensajes de emergencia por altavoces

El Ayuntamiento de Mislata ha llevado a cabo un simulacro del sistema de mensajes de emergencia a través de altavoces con el fin de comprobar su funcionamiento y reforzar los protocolos de información a la ciudadanía ante posibles situaciones de riesgo.

La prueba se ha desarrollado con normalidad y forma parte de un plan municipal de seguridad y prevención, en el que se incluye la implantación de una red de 25 puntos de altavoces distribuidos por toda la ciudad, que permitirá difundir avisos de manera rápida y eficaz en casos de emergencia como episodios meteorológicos extremos u otras incidencias que requieran una comunicación inmediata.

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha destacado que “este sistema es una herramienta clave para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Con estos simulacros nos aseguramos de que los mecanismos de aviso funcionen correctamente y de que Mislata esté preparada ante cualquier emergencia”.

Altavoces en Mislata. / A.M.

El sistema de altavoces permitirá emitir mensajes claros y directos con instrucciones a la población, complementando otros canales de comunicación como las alertas móviles y las redes oficiales. De este modo, el Ayuntamiento de Mislata avanza en una estrategia integral de protección civil orientada a mejorar la capacidad de respuesta, reducir riesgos y garantizar una información accesible para toda la ciudadanía, especialmente en situaciones en las que otros medios puedan verse limitados.

Desde el consistorio se subraya la importancia de este tipo de pruebas preventivas para mejorar la coordinación de los servicios municipales y reforzar la protección de la población.